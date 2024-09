Nuraghe, salvato dai volontari 

Salvato da morte certa, accudito grazie all’amorevolezza di A-mici animali e curato dalla clinica Due mari, è la storia a lieto fine del segugio “Nuraghe”. L’associazione cinofila lussurgese lo ha trovato a luglio, mentre vagava in periferia, ridotto a pelle e ossa, con lividi, vecchie cicatrici e altre più recenti e parte del corpo invaso dai vermi. Senza perder tempo i volontari lo hanno affidato alle cure della clinica di Oristano che, dopo una serie di analisi, lo hanno sottoposto ad alcuni interventi chirurgici che gli hanno salvato la vita.

Nuova vita

Nuraghe, come è stato battezzato dalla clinica, è un segugio di una decina d’anni. «Le ferite sul corpo raccontano di una vita vissuta da cacciatore e combattente ma pure, probabilmente, da maltrattamenti subiti», spiega il presidente dell’associazione, Salvatore Soru. Nuraghe, dopo le cure, è tornato a Santu Lussurgiu ed è accudito dall'associazione. «Tutti i giorni badiamo a lui, lo curiamo e lo portiamo a spasso. Il vecchio Nuraghe si sta pian piano rimettendo in salute», prosegue Soru. Il costo delle spese è stato a carico dell’associazione.

La storia

La storia immaginata da A-mici animali: «Vista l'età forse non poteva più cacciare con profitto, quindi crediamo sia stato abbandonato, lo testimoniamo l'assenza di un collare e quella del microchip, che avrebbero potuto far risalire al suo proprietario». Possibile altra storia: «Ci piace immaginare che Nuraghe si sia perso e che il suo proprietario lo abbia cercato per molto tempo e che, grazie alla pubblicazione sul giornale, il proprietario lo noti e lo reclami».

«Nuraghe è buono, ha gli occhi dolci, ancora non si fida dell'uomo, forse perché è stato maltrattato. Una vita vissuta con poco, nessun amore, da parte di chi ha sfruttato con profitto il suo fiuto e istinto. Ora ci aspettiamo un lieto fine, ossia che trovi una persona amorevole che lo lasci vivere in tranquillità», precisa Soru.

L’associazione

L’associazione, nata da oltre un anno, è già molto attiva nel Montiferru e conta oltre 47 iscritti, tra cui 10 soccorritori veterinari. Si avvale anche di due consulenti come l’avvocato Salvatore Cappai e l’addestratrice Stefania Gambacorta.

RIPRODUZIONE RISERVATA