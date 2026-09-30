Nuraghe Ruju, venti posti letto in più 

Per l'ampliamento sono stati investiti 2 milioni di euro. Si passerà quindi dagli attuali 40, a 60 posti letto. Un salto di qualità per la Rsa di Nuraghe Ruju, "Sereni Orizzonti", unica in provincia di Nuoro e tra le più moderne in Sardegna, dove sono stati portati a termine in tempi record i lavori di ampliamento della struttura. Un intervento importante, che permetterà di dare risposte alla pressante richiesta che arriva dall'intero territorio, quindi di accogliere e assistere un numero maggiore di anziani.

Quella di Nuraghe Ruju è la prima Rsa aperta dal gruppo "Sereni Orizzonti” in provincia di Nuoro, in attività ormai da cinque anni. La Rsa è diventata un punto di riferimento per le famiglie che cercano un luogo sicuro per i propri cari. «L’ampliamento nasce dall’ascolto di un bisogno che continua a crescere- è scritto nel comunicato ufficiale del gruppo». Il nuovo nucleo sorge accanto alla struttura esistente, pensato per garantire agli ospiti comfort e qualità della vita quotidiana, con camere singole e doppie, soggiorni e sale da pranzo.

L'ampliamento porterà anche nuove opportunità di lavoro nel territorio, grazie al potenziamento dell’organico con l’inserimento di medici, infermieri, operatori sociosanitari e altre figure dedicate alla gestione quotidiana della residenza.

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