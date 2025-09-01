Nuraghe Losa, la gestione resta alla Paleotur 

Dopo quasi due anni di battaglie in Tribunale la Paleotur, la società che da sempre gestisce il parco archeologico del nuraghe Losa, tira un sospiro di sollievo. Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dalla Promakos (l’altra ditta che nel 2023 aveva partecipato alla gara d’appalto) contro i Comuni dell’Unione del Guilcier e la Paleotur per la gestione del sito archeologico. Con il ricorso al Tribunale amministrativo l’Ati Promakos chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione sostenendo che la Paleotur sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara e che i giudizi espressi in sede di commissione fossero viziati. Il ricorso era stato bocciato dal Tar ma la Promakos è andata avanti fino al Consiglio di Stato incassando però una nuova sconfitta, con la condanna al pagamento delle spese legali (circa 5 mila euro sia nei confronti dell’Unione dei Comuni del Guilcier che della Paletour). La sentenza del 15 maggio scorso è stata pubblicata nei giorni scorsi ed è stata accolta con entusiasmo dalla Paleotur, che negli anni è riuscita a valorizzare il sito sino a portare al nuraghe Losa migliaia di turisti da tutto il mondo. «La gara d’appalto bandita nel 2023 prevedeva la gestione del sito per sette anni e noi ovviamente abbiamo partecipato – spiega il presidente della Paleotur, Dario Vinci – L’Ati aveva contestato alcuni punti del Piano economico e finanziario e il calcolo sull’offerta economica. Noi abbiamo sempre lavorato in modo concreto e onesto, come abbiamo dimostrato con i nostri avvocati Luca Casula e Simone Prevete e la sentenza ci ha dato ragione».

RIPRODUZIONE RISERVATA