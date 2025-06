Nuraghe Diana, una domenica coi falconieri 

Domenica speciale al Nuraghe Diana dove in occasione di Asibiri, il Festival del turismo etnico e sostenibile organizzato dall’associazione turistica di Quartu che inizia oggi, dalle 17,30 saranno protagonisti i falconieri. Dopo un breve racconto della storia della falconeria i partecipanti potranno vivere un’esperienza unica: quella del “battesimo del guanto”. In particolare si potrà tenere sulla mano, protetta da un guanto da falconeria, uno di questi meravigliosi rapaci. Seguirà poi una piccola dimostrazione di addestramento.

Oggi invece dalle 10 alle 13 l’appuntamento è con il trekking ai Sette Fratelli. Dalle 10 alle 19 la sala delle teche dell’ex Convento dei cappuccini in via Brigata Sassari ospiterà invece la mostra sul coltello sardo, mentre alla cantina Fois in via Garibaldi, dalle 18 alle 20, appuntamento con l’Arte del vino. Infine dalle 20 alle 24 a Marina di Capitana il mercatino degli hobbisti Mercante in ferie.

