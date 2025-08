Nuraghe Diana, tutti gli eventi in programma 

Escursioni e yoga nel primo fine settimana d’agosto concentrato tra il Nuraghe Diana e la Villa romana, i due gioielli storici del litorale quartese trasformati in palcoscenici fronte mare con la rassegna culturale Incanti partita lo scorso 12 luglio.

Ieri le visite guidate con le archeologhe Viviana Cau e Giulia Marotto nella Villa Romana, nella località di Sant’Andrea, oggi spazio alle escursioni con l’esperta di archeologia e direttrice artistica della rassegna Patrizia Zuncheddu, al Nuraghe Diana dalle 19,30. Domani nuovo appuntamento nel sito del colle di Is Mortorius che si affaccia sul Golfo di Cagliari con altre escursioni, dalle 18,30. Un’ora dopo spazio allo yoga al tramonto con la meditazione “Spezzare la trance ipnotica” curata da Maria Bonaria Valdes, insegnante certificata Kri e Ikita Italia.

«Anche quest’anno diamo visibilità ai siti culturali del litorale quartese», aveva detto l’archeologa Zuncheddu durante la presentazione e della rassegna ai piedi del nuraghe quartese. «Sino a fine ottobre abbiamo in programmazione circa un’ottantina di eventi che spaziano dalle conferenze con accademici esperti nella materia nuragica, ma non solo, alle presentazioni di libri, dai laboratori didattici che riguardano l’archeologica sperimentale alle proiezioni di documentari che si rifanno all’antica Sardegna».

Appuntamenti culturali anche in chiave turistica, in attesa che in autunno riprendano gli scavi iniziati alcuni mesi fa dopo quasi vent’anni di stop, ovviamente sotto la regia della Soprintendenza archeologica di Cagliari con la funzionaria Gianfranca Salis.

