Nuraghe Diana, ripartono gli scavi 

Nuovi scavi per ricostruire la storia della civiltà nuragica nella costa quartese, e mettere in mostra tutta la bellezza del sito archeologico fronte mare. Il cantiere è partito nei giorni scorsi nel Nuraghe Diana, inserito all’interno del progetto finanziato dal Ministero insieme ad altri due siti isolani: Santu Miali di Pompu e San Pietro di Ussaramanna.

Nel frattempo in Comune si ragiona su come migliorare l’accessibilità al sito che si affaccia sul mare di Is Mortorius (candidato come bene patrimonio dell’Unesco), compresa l’acquisizione di aree private per realizzare un parcheggio nella zona. Sino al futuro dello stabile militare che si trova poco prima dell’ingresso, occupato abusivamente per anni e liberato di recente, che potrebbe diventare porta d’accesso per i turisti e sede per laboratori archeologici.

Arrivano i soldi

Per il nuraghe quartese c’è una fetta del finanziamento ministeriale a disposizione, circa 300mila euro. «Risorse destinate al consolidamento e al restauro del sito», spiega Gianfranca Salis, archeologa della Soprintendenza che sta seguendo in prima persona i lavori, «ma anche per gli scavi che ci permetteranno di esplorare la parte esterna dove si concentra il crollo della torre del bastione, fondamentali per ricostruire origini della struttura nuragica e tecniche costruttive. Una valorizzazione a tutto tondo che renderà il monumento più imponente oltre che più fruibile per i visitatori».

La partita all’Unesco

In prospettiva c’è il riconoscimento dell’Unesco. Per ora il nuraghe Diana è inserito nella lista dei monumenti candidati, in attesa del verdetto finale. «Il sito archeologico ha tutte le caratteristiche per conquistare questo titolo, a partire dalla sua posizione strategica e dominante sul Golfo degli Angeli», sottolinea Patrizia Zuncheddu, archeologa e organizzatrice delle visite guidate e degli eventi nel cartellone estivo di Incanti. «Il resto è merito della sinergia fra Soprintendenza archeologica, Regione e Comune, che stanno lavorando per la valorizzazione del nuraghe anche ai fini del riconoscimento come patrimonio dell’umanità».

I progetti

Restano da migliorare accessibilità e servizi nel complesso nuragico. «Un gioiello di rara bellezza, quasi un unicum nell’Isola, che vogliamo continuare a valorizzare quanto più possibile», assicura il sindaco Graziano Milia ricordando i primi scavi nel nuraghe Diana finanziati negli anni Novanta dal Comune, durante la sua precedente esperienza da primo cittadino. «La sua importanza non mi sfuggiva allora, figuriamoci se mi sfugge oggi: per questo l’intenzione è inserire il sito all’interno della gestione della Fondazione cultura, e investire sull’accessibilità. A partire dai parcheggi che si potrebbero realizzare acquisendo delle aree nella zona». Da definire anche il futuro dell’edificio militare a pochi passi dal nuraghe, liberato di recente dopo anni di occupazione abusiva. «Valuteremo con la Conservatoria delle coste cosa si può fare per valorizzarlo», conclude Milia.

RIPRODUZIONE RISERVATA