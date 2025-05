Nuraghe Diana, riemerge il villaggio 

Che il Nuraghe Diana avrebbe riservato delle sorprese era chiaro fin dall’inizio. E così, a pochi mesi dall’avvio della campagna di scavi guidata dalla Soprintendenza, il sito di Is Mortorius sta già regalando nuove meraviglie.Sono già stati scavati e scoperti un sistema di capanne e alcune strutture murarie, parti del villaggio che si sta piano piano riportando alla luce.

Ed è solo l’inizio: dopo uno stop per il periodo estivo gli scavi riprenderanno a ottobre pronti a svelare altro fascino e mistero.

Subito in mostra

E le recentissime scoperte potranno essere ammirate già questo fine settimana, in occasione della nuova edizione di Monumenti aperti che sabato e domenica porterà quartesi e turisti in giro per chiese antiche, fortini e tanto altro.«Gli scavi stanno andando molto bene», conferma l’archeologa della Soprintendenza che dirige le operazioni a Is Mortorius, Gianfranca Salis, «sono già stati messo in luce un sistema di capanne e dei paramenti murari. Pensavamo di trovare solo un muro e invece abbiamo avuto la sorpresa di vederne riemergere più di uno. Il sistema di capanne è del XIV secolo a.C.. Adesso stiamo cercando di definire gli spazi e siamo fiduciosi di ricostruire altri frammenti della vita del villaggio. Come frammenti di vasi di ceramica che sono molto importanti per capire la datazione e cosa si faceva dentro le capanne. Lo stato di conservazione anche delle nicchie è ottimo». Un gioiello che si prepara a mostrarsi ai visitatori, «abbiamo realizzato un percorso» prosegue Salis, «in modo che le persone possano vedere le nuove strutture già questo fine settimana».

In prima linea

Le visite, come sempre, sia per Monumenti aperti che per la prossima stagione della rassegna Incanti, saranno guidate dall’archeologa Patrizia Zuncheddu che dice, «ringraziamo l’amministrazione, la Soprintendenza e la Conservatoria delle Coste per la possibilità di visitare le nuove strutture emerse in quest’ultima campagna di scavo. Con questi lavori si sta restituendo alla comunità quartese e sarda un gioiello architettonico di epoca nuragica di straordinaria bellezza. E non dimentichiamoci che il Diana rientra nella lista dell’Unesco per la possibile attribuzione di Patrimonio dell’umanità». E con Incanti, la rassegna che si ripete ormai da qualche anno, sia al Nuraghe che alla Villa Romana di Sant’Andrea, proseguiranno le visite guidate.

Monumenti aperti

Oltre al nuraghe Diana nel fine settimana di Monumenti aperti si potranno ammirare i fortini del Simbirizzi, le chiese, la cantina di Casa Fois, l’antico Macello, Sa dom’e farra, la cappella dell’asilo Dessì, l’asilo Steria, l’ex convento dei cappuccini, l’ex Montegranatico. Passeggiate poi al Molentargius e tra i murales di Margine Rosso. Visite sabato e domenica dalle 9 alle 20 grazie al contributo dei ragazzi delle scuole, volontari e associazioni. In ogni sito concerti, mostre e altre iniziative.

