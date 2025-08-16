Nuraghe Diana e Villa Romana, anche oggi visite guidate 

Prosegue anche dopo Ferragosto il viaggio fra archeologia, storia e cultura con la rassegna Incanti, concentrata fra i due gioielli antichi del litorale quartese: il Nuraghe Diana e la Villa Romana. Oggi - dalle 18,30 - spazio alle visite guidate nel nuraghe di Is Mortorius, come sempre con l’archeologa e direttrice artistica della rassegna, Patrizia Zuncheddu. La prossima settimana quattro giorni di appuntamenti: giovedì - alle 19 - le escursioni guidate al Nuraghe Diana, un’occasione unica per esplorare uno dei siti archeologici più significativi della città, immergendosi nella storia millenaria della civiltà nuragica. La serata prosegue poi alle 21 con il recital poetico-musicale Tan va Jan, un evento che celebra la tradizione orale sarda. Venerdì, alla stessa ora, le visite saranno alla scoperta della Villa Romana, curate dalle archeologhe Viviana Cau e Giulia Marotto. Sabato il Nuraghe Diana torna protagonista con un programma che unisce esplorazione e conoscenza: le escursioni guidate si affiancano al laboratorio Cuartus de Scièntzia, organizzato dall’associazione IDeAS. Il programma settimanale si chiude domenica 24 agosto: escursioni, poi spazio al laboratorio di archeologia sperimentale, e infine una sessione di yoga kundalini.

