Dolianova.
19 agosto 2025 alle 00:33

Nuraghe di Santu Juanni, okay al progetto di recupero 

Può partire il progetto di valorizzazione del sito archeologico di Santu Juanni che ospita un nuraghe pentalobato, simile per dimensioni a quelli di Barumini e Orroli.

La Conferenza dei Servizi, alla quale hanno partecipato il Servizio Tutela del Paesaggio della Regione e la Sopraintendenza Archeologica, ha espresso parere favorevole all’avvio del primo intervento programmato dal Comune di Dolianova che prevede la messa in sicurezza dell’area con la realizzazione di un muretto a secco perimetrale e un cancello d’ingresso oltre all’installazione di alcuni pannelli informativi. Un primo passo verso l’obiettivo finale: riportare alla luce la reggia nuragica sepolta da secoli sotto un grande cumulo di terra. Un tesoro archeologico e culturale che potrebbe dare una spinta decisiva ai progetti di sviluppo turistico di tutto il territorio.

Il parere positivo della Conferenza consentirà ora di approvare il progetto di fattibilità affidato dal Comune all’architetto Jacopo Moret e all’ingegner Martina Madeddu. Per la perimetrazione del sito di Santu Juanni, il Comune ha ottenuto un finanziamento di 70mila euro dalla Regione. Nei mesi scorsi le squadre degli operai comunali hanno ripulito l’area intorno al monumento dalla vegetazione e dalle sterpaglie. Per la campagna di scavi serviranno tantissime risorse. Per reperirle, oltre ai finanziamenti pubblici, il Comune sta pensando alla costituzione di una fondazione in modo da facilitare anche l’ingresso di capitali privati. (c. z.)

