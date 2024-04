Nuracci, strada chiusa  per i lavori 

Il Comune di Gonnosfanadiga ha emesso un’ordinanza volta a regolamentare la circolazione nella strada vicinale Nuracci, dove saranno svolti lavori di ripristino del manto stradale. L’impresa aggiudicataria dell’appalto, la Andreuccetti Luciano & Domenico, si appresta a realizzare interventi di ripristino del manto stradale al fine di migliorare la viabilità locale.

Il progetto, dopo aver subito alcune variazioni a causa dei violenti temporali che hanno modificato la situazione dei luoghi, prevede la realizzazione di un nuovo manto stradale in cemento con calcestruzzo. Il cavalcafosso, previsto in origine, non sarà più realizzato.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, l’amministrazione comunale ha istituito un divieto di transito e sosta lungo la strada dalle 8 di ieri fino alle ore 8 del 21 aprile.

Gli interventi fanno parte di un più ampio programma di ripristino di alcune strade vicinali di Gonnosfanadiga, da anni senza manutenzione.