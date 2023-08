Nur Archeopark, boom di visitatori 

Il Nur Archeopark attrae e incuriosisce, turisti e non. Il parco a tema offre un viaggio nella preistoria e nella storia antica della Sardegna che piace e convince. Dal giorno della sua inaugurazione sono diverse migliaia i visitatori che hanno scelto di fare un tuffo nel passato e conoscere un pezzo di storia dell’isola. Turisti provenienti da tutta Italia, sardi curiosi, i bimbi dei paesi dell’interno dei campi estivi della zona e tanti stranieri in questa stagione turistica un po’ anomala e azzoppata anche dall’assenza del Trenino Verde che portava al Selene ogni anno circa 2000 presenze. Il picco si è avuto dopo ferragosto, il che fa ben sperare per la fine della stagione estiva. Ufficialmente il parco chiuderà il 30 di settembre con aperture straordinarie ad hoc in autunno e inverno. Salvatore Acampora, socio della coop Nuova Luna, spiega. «I numeri sono in crescita, anche perché promuoviamo un pacchetto integrato. Siamo stati fortemente penalizzati dal Trenino Verde. La cosa curiosa è la faccia di soddisfazione e stupore dei visitatori, anche dei lanuseini. Tra l’altro è disponibile, solo per i lanuseini, la NurArcheocard che, con un prezzo forfettario per nucleo familiare e che vale un anno intero, comprende una visita guidata e poi gli ingressi in autonomia. Vogliamo che i lanuseini si sentano parte del progetto». Nel frattempo, sono diversi i progetti, soprattutto con le scuole che rappresentano il primo destinatario del parco. Inoltre, la cooperativa La Nuova Luna è partner del Politecnico di Milano, dell’unico corso di archeoastronomia in Europa, con un accordo di ricerca e studio sia per il sito archeologico di Selene che per il Nur Archeopark.

