Olbia.
25 settembre 2025 alle 00:32

Nuovo voto sul piano dei litorali, Pd contrario 

Dai prezzi di indennizzo troppo bassi alla mancanza della finalità pubblica che giustifichi l'operazione fino alle proposte di convenzioni alternative: sono state 140 le osservazioni votate, ieri in Consiglio comunale, presentate da altrettanti espropriati al maxi intervento messo in campo dall'amministrazione comunale per realizzare il Piano di utilizzo dei litorali, adottato dall'aula a dicembre scorso. “Primo caposaldo per riordinare i litorali e le aree retrostanti”, per l'assessore all'Urbanistica, Bastanino Monni, il Partito Democratico chiede chiarezza su una formula ricorrente nei pareri tecnici in risposta alle osservazioni che potrebbe lasciare alla discrezionalità e aprire a disparità di trattamento. «Cosa significa che eventuali accordi potranno essere perfezionati dopo la fase di adozione del Piano o nella sua fase attuativa?», interviene il consigliere dem, Gianluca Corda. «Se l'imprenditore, successivamente all'esproprio, si impegna a realizzare le infrastrutture di pubblica utilità a servizio delle concessioni balneari, previo progetto da approvare in Consiglio comunale, il Comune gli consente la gestione dei servizi», risponde il sindaco, Settimo Nizzi. Una clausola salva imprenditori, secondo il PD che esprime voto contrario al Pul (modificato), pur riconoscendo gli interventi previsti per il recupero e la salvaguardia di alcuni arenili: «Il rinvio a una successiva valutazione del Consiglio delle eventuali proposte imprenditoriali amplia i margini di discrezionalità dell'amministrazione, finendo per favorire i grandi investitori e proprietari a scapito dei più piccoli». (t.c.)

