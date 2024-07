Nuovo vicesindaco: è lo studente Alessandro Agus 

Alessandro Agus è il nuovo vicesindaco di Soleminis: prende il posto di Gian Matteo Lecis, che si era dimesso il 20 luglio scorso in aperta polemica con il sindaco Fedele la Delfa.

Agus, 25 anni, studente universitario, continuerà a esercitare anche il ruolo di assessore allo Sport e al Benessere psicofisico, carica che ricopre da inizio mandato.

«Sono orgoglioso e onorato – afferma il neo vicesindaco – ringrazio il sindaco per la fiducia. Proseguirò il mio impegno nell’interesse del paese ancor di più in un momento come questo, in cui la nostra amministrazione è chiamata a risolvere numerose criticità».

Per il momento, il sindaco La Delfa terrà per sé la delega ai Lavori pubblici che aveva revocato all’ex vicesindaco Lecis, motivo principale dello strappo all’interno della maggioranza che governa da due anni e mezzo a Soleminis. Un contrasto nato dal mancato coinvolgimento di Gian Matto Lecis nel tavolo tecnico per l’avvio dei lavori nella scuola primaria chiusa dalla scorso mese di marzo per le infiltrazioni d’acqua. La riapertura del plesso è ritenuta una priorità dall’amministrazione comunale, che intende riportare gli alunni in paese dopo la parentesi di tre mesi nella scuola di Serdiana. (c. z.)

