Nuovo viale Trieste e piazza Matteotti: il traguardo è vicino 

Ufficialmente nessuno si sbilancia (più) a fare previsioni, la puntualità dell’intero puzzle dei cantieri aperti in città è una grande incognita. Tre importanti lavori in città, però, vedono la fine: la riqualificazione di viale Trieste, cominciata un anno e mezzo fa, quella di piazza Matteotti (legata al waterfront di via Roma) e quella di piazza Arcipelaghi, al Poetto. Per tutte queste opere è cominciato l’ultimo miglio. «Per ragioni diverse che hanno determinato ritardi e rallentamenti, per tutti questi cantieri la fine dei lavori è in programma per la fine dell’estate o, al più tardi, l’inizio dell’autunno», aveva assicurato l’assessore all’Infrastrutturazione urbana Yuri Marcialis, prima della pausa di Ferragosto.

Ritardi di mesi, slittamenti, lungaggini burocratiche. La buona notizia è che adesso la fine è vicina. L’ultimo miglio per il traguardo è anche l’ultimo sforzo per residenti e commercianti che proprio per la chiusura di viale Trieste per lavori hanno sofferto parecchi disagi. Difficoltà, in generale, per tutti i cagliaritani che hanno dovuto fare i conti con una nuova viabilità (il senso unico cambiato in via Roma, per esempio) che dopo una fase iniziale ha mostrato di poter funzionare abbastanza bene. ( ma. mad. )

