Nuovo turismo, i marchi del lusso puntano sull’Isola 

Ci siamo. La Sardegna si prepara ad affrontare la nuova stagione turistica forte dei buoni risultati del 2023. L’obiettivo, come minimo, è confermarli, ritagliandosi spazi soprattutto nel mercato del lusso: a livello nazionale il segmento resort attira il 46% dei nuovi investimenti. E l’Isola non fa eccezione.

Gli operatori

Le parole d’ordine degli operatori sono formazione del personale e “infrastrutturazione” del territorio. Non è solo un discorso legato alle strutture ricettive: «Ma a strade, porti e aeroporti in grado di accogliere come si deve una clientela alto-spendente», ricorda Giuseppe Atzori, presidente dell’Ente bilaterale per il Turismo. «Se davvero si vuole trasformare l’Isola in una grande opportunità di sviluppo, lavoro e ricchezza, bisogna in primis trovare in modo di formare in modo adeguato il personale. Incontrando gli operatori, riscontro questa esigenza: molti giovani preferiscono rinunciare a contratti a tempo, benché remunerati in maniera congrua, perché non vedono prospettive nel lungo periodo. Figure come camerieri, cuochi, pizzaioli sono introvabili anche per gli hotel, non solo per i locali nelle aeree turistiche. Bisogna invertire questo trend, coinvolgere le scuole, permettere ai giovani formati di trovare sbocchi lavorativi immediati».

L’alberghiero

Sul versante degli hotel i problemi sono quelli di sempre: la carenza di personale specializzato e l’eccessiva tassazione non aiutano lo sviluppo di un comparto che si sforza di essere sempre più attrattivo agli occhi di una platea internazionale esigente. La Sardegna è un marchio di grande appeal per gli investimenti di alta fascia. Ma attenzione: è un trend che riguarda in larghissima parte la Costa Smeralda ma che, forse per la prima volta, si sta spostando pure verso il Sud dell’Isola.

La situazione

«Ancora non percepiamo la calata delle catene internazionali», dice Fausto Mura, leader di Federalberghi nel Cagliaritano, «ma di certo è una prospettiva auspicabile». Nell’Isola gli alberghi attivi nell’alta stagione sono oltre 900, i posti letto poco meno di 100mila. Di questi, nell’area di Cagliari sono circa 4mila, 25mila se si considera tutta la Costa Sud, quindi da Pula a Villasimius. La Gallura, da sola, ne propone circa 40mila. «Di sicuro, se le grandi catene arrivassero nel resto dell’Isola, porterebbero grandi benefici anche a chi preferisce non vendere o affiliarsi ad esse perché creano un grande risalto mediatico e di mercato». C’è però l’altra faccia della medaglia: in Sardegna, a guardare bene, negli ultimi anni alcune decine di hotel sono finiti all’asta. E molti – quasi tutti, a sentire i proprietari – sono in vendita: «La vita di un albergo è complessa, è una sorta di lotta per la sopravvivenza», argomenta il leader della Confesercenti sarda Roberto Bolognese. «I costi di gestione, del personale e la tassazione che somma decine di migliaia di euro anche nei periodi di fermo, non invogliano a restare nel settore». Bolognese, però, si sofferma sul Sud dell’Isola e su Cagliari in particolare. «Se oggi andiamo a vedere i dati dell’aviazione generale, non incide se non del 3%», osserva. «Significa che i voli privati sono abbastanza marginali sul risultato complessivo. Per capire meglio», rimarca Bolognese, che è anche amministratore delegato di Sogaerdyn, l’ente di gestione aeroportuale del “Mario Mameli” di Cagliari-Elmas: «Olbia, porta della Costa Smeralda, fa in un mese quel che Cagliari registra in un anno».

Il caso Cagliari

Tuttavia, da Cagliari arriva qualche segnale di risveglio: «Presto nel molo della stazione marittima dovrebbe sorgere il molo per i maxi-yacht e, più in generale, per il diportismo. C’è poi una sorta di rinascimento per quanto riguarda l’offerta alberghiera, con l’apertura di diverse strutture a 5 stelle e l’ingresso di alcuni grossi marchi internazionali del settore. Siamo solo all’inizio, c’è molto da fare, ma i primi segnali sono senz’altro incoraggianti». Ora, però, c’è da fare i conti con la stagione turistica alle porte, che si prevede da record come quella del 2023: «In generale, da Pasqua e dal Primo maggio, soprattutto nel Cagliaritano, per via di Sant’Efisio, ci saremmo aspettati di più», chiosa Fausto Mura. «Ma le prenotazioni per l’estate sono in linea con le aspettative». Nonostante l’incognita dei voli, è quello che si augurano tutti gli operatori turistici.

