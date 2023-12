«Nuovo tracciato metro, persa una grande occasione» 

Si torna a parlare della nuova tratta della metropolitana che collegherà Cagliari a Quartu. Dal punto di innesto di Is Pontis Paris il tracciato passerà dietro il centro commerciale Le Vele, rientrando all'imboccatura di viale Marconi all'altezza di via Maiorana, per poi proseguire verso Quartu.

Tra le fermate non c'è Monserrato, e nell'ultimo consiglio comunale il sindaco Tomaso Locci ha dichiarato che «la città è già abbastanza servita e ben collegata dalla metro», e che un'ulteriore fermata in città rientrerebbe nei prossimi tracciati, verso Sestu e verso l'Istituto alberghiero. Affermazioni che non hanno convinto Andrea Zucca, Valentina Picciau e Ivano Argiolas del gruppo di opposizione "Pauli Monserrato-La svolta", i quali hanno fatto un'altra interpellanza sulla questione. «Dato che sono presenti tre scuole superiori e un impianto sportivo dove vanno ad allenarsi e a giocare da tutto l'hinterland, rinunciando alla metro non si fa l'interesse né di Monserrato né della città metropolitana», affermano i tre consiglieri, «è un peccato non far passare la metro in via Cesare Cabras, ne avrebbero giovato gli studenti delle scuole della zona, ma anche le associazioni sportive e le attività commerciali. E avrebbe permesso ai monserratini di andare a Quartu e al Poetto più agevolmente».

