nuovo tonfo per il quartu 

Il Quartu non riesce a invertire la rotta e cade davanti al proprio pubblico. Al Pala Beethoven di Quartu Sant’Elena, l’Aosta si impone per 4-2 al termine di una gara dai due volti. I biancorossi disputano una buona prima frazione, ma nella ripresa subiscono il ritorno degli ospiti. Per la squadra di Diego Podda arriva così la terza sconfitta consecutiva, dopo i ko contro Energy Saving (4-3) e Modena Cavezzo (3-0), che lasciano i quartesi a quota quattro punti in classifica. Un momento delicato per la formazione sarda, chiamata ora a ritrovare fiducia e concretezza per non perdere ulteriore terreno.

L’avvio è subito favorevole ai padroni di casa. Dopo appena un minuto, Dídac trova la rete dell’1-0, firmando il suo primo centro stagionale in campionato. Il Quartu va vicino al raddoppio con una bella combinazione: Cianchi si invola verso la porta e serve all’indietro Valdes, ma il portiere avversario si supera con un intervento decisivo. La gara si accende su entrambi i fronti ed Erbì si rende protagonista con due ottime parate. I biancorossi colpiscono anche una traversa, ma a cinque minuti dall’intervallo arriva il pareggio dell’Aosta. Nassiri si mette in proprio e firma l’1-1. Il Quartu prova a reagire: Cau tenta lo scavetto senza trovare lo specchio, mentre nel finale Cara neutralizza un tiro libero dello stesso Nassiri, permettendo ai suoi di andare al riposo in parità.

Nella ripresa, però, l’Aosta cambia marcia. Al 23’ Rosset trova il sorpasso al termine di un’azione confusa e quattro minuti più tardi firma anche il 3-1. Al 30’ Nassiri allunga ulteriormente, portando gli ospiti sul 4-1. Nel finale Podda ricorre al portiere di movimento per tentare di riaprire la partita, ma il Quartu fatica a trovare gli spazi giusti. A quattordici secondi dalla sirena Scavino realizza il 4-2, una rete che arriva troppo tardi per alimentare le speranze di rimonta.

Per i biancorossi resta la necessità di ritrovare punti e continuità: il penultimo posto con quattro punti impone una reazione. Il prossimo appuntamento sarà in trasferta contro l’Olimpia Verona, in una sfida importante per provare a dare una svolta al campionato e interrompere una serie negativa che comincia a pesare sul cammino della squadra.