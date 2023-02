Nuovo tetto per il palazzetto 

Strutture sportive più efficienti, belle e sicure. Con un finanziamento regionale di 200 mila euro e un mutuo di 80 mila euro dal Credito sportivo, a Macomer sono stati avviati i lavori, attesi ormai da qualche anno, per rifare il palazzetto dello sport di Sertinu, uno degli impianti più importanti del territorio. Per la struttura, messa in sicurezza con un primo intervento realizzato nel 2016, ora è previsto il rifacimento del tetto. Verrà in sostanza realizzata una nuova copertura in lamiera, che eliminerà le infiltrazioni di acqua piovana anche nel rettangolo di gioco, che è stato sempre un problema nelle attività sportive legate al basket e pallavolo. Il nuovo manto di gioco sarà completamento trasformato. Quello originale in gomma sarà sostituito con uno nuovo in parquet flottante, riqualificando l’intera struttura.

Altri lavori

Un altro intervento importante riguarda l’ampliamento dell’atrio di ingresso alla struttura, dove sarà installato un ascensore in modo da garantire l’accesso in tribuna a tutti, disabili compresi, in condizioni di sicurezza. L’intervento rientra tra quelli legati all’abbattimento delle barriere architettoniche anche nelle strutture sportive.

Gli obiettivi

«Stiamo portando avanti tanti progetti - dice l’assessore ai Lavori pubblici, Filomena Colleo - che riguardano in particolare il mondo sportivo inclusivo. Cerchiamo di dare un volto nuovo alla cittadina con la dovuta attenzione a tutti ponendo le basi per un nuovo modo di concepire lo sport, dando il giusto peso dal punto di vista cultura e sociale». Il palazzetto dello sport diventerà luogo di grandi eventi sportivi a livello regionale, perché baricentrico dal punto di vista geografico e per la riqualificazione che si sta mettendo in atto. A Scalarba, invece, all’interno dello stadio, i lavori di riqualificazione della struttura sono iniziati con il rifacimento della pista di atletica, con un finanziamento di 450 mila euro, avuti attraverso un mutuo col Credito sportivo.