Nuovo tentato furto alla locanda Caddeo 

Dopo un periodo di relativa calma, tornano i tentativi di furto in viale Colombo.Nel mirino ancora una volta il ristorante Locanda Caddeo, già danneggiato negli ultimi due anni una decina di volte.

Le modalità, sempre le stesse: i balordi hanno preso una grossa mattonella e l’hanno scagliata sulla vetrata, distruggendola. Poi si sono diretti in tutta fretta alla cassa dove però non c’era nemmeno un euro. Considerate infatti le ripetute incursioni, ormai da tempo i titolari, non solo di Locanda Caddeo ma anche di tutte le altre attività della zona, alla chiusura non lasciano soldi.Resta il fatto che per l’ennesima volta sarà necessario sostituire la porta a vetri del locale.Da tempo la zona tra viale Colombo e piazza Santa Maria è regno di ladri e balordi.In pochi mesi tentativi di incursione hanno interessato il ristorante Taccas, il bar Bio, il bar Sa Prazza, la gelateria e ancora un salone di parrucchiere, una pizzeria e un bar.

