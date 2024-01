Nuovo tecnico, vecchi difetti 

Olimpia Milano 80

Dinamo Sassari 65

EA7 Emporio Armani Milano : Maodo Lo Rodney McGruder Poythress 6 (3/5, 3 r.), Bortolani 3 (0/1, 1/2, 2 r.), Tonut 8 (3/3, 4 r.), Napier 17 (5/7, 2/5, 1 r.), Ricci (0/1, 0/3, 5 r.), Flaccadori 9 (2/2, 1/1, 1 r.), Hall 6 (0/2, 1/2, 3 r.), Caruso (0/2, 2 r.), Shields 9 (0/4, 3/6, 1 r.), Mirotic 16 (1/1, 2/3, 1 r.), Hines 4 (1/1, 4 r.), Suigo 2 (1/1). All. Messina

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti 2 (1/4, 1 r.), Treier, Tyree 20 (4/7, 1/7, 9 r.), Kruslin (0/1 da tre, 2 r.), Gandini ne, Gentile (1 r.), Diop 12 (4/7, 6 r.), Gombauld 4 (2/4, 5 r.), McKinnie 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Jefferson 12 (1/2, 2/8, 2 r.), Charalampopoulos 13 (3/3, 1/3, 2 r.). All. Markovic.

Arbitri : Bartoli, Grigioni e Paglialunga.

Parziali : 19-20; 43-43; 67-53.

Note : tiri liberi Milano 18/22; Sassari 15/18. Percentuali di tiro: Milano 26/52 (10/22 da tre, ro 5 rd 25); Sassari 23/54 (4/20 da tre, ro 8 rd 23).

Milano. La scossa psicologica del cambio di allenatore non c'è stata. La fragilità mentale rimane: dal +8 del 25' al -14 del 30' con un parziale di 22-0. Basterebbe questo come analisi del match del Forum finito 80-65 per Milano. All'Armani sono bastati cinque minuti di difesa “da Eurolega” e qualche piccolo aiuto arbitrale per stendere la Dinamo.

Per fortuna le contemporanee sconfitte di Treviso e Pesaro (battuta però da una Happycasa Brindisi che sta risalendo) consentono ai sassaresi di mantenere il vantaggio di 4 punti sulla zona retrocessione.

Le parole del coach

Il nuovo allenatore Nenad Markovic ha dichiarato: «Quando loro hanno aumentato aggressività e fisicità abbiamo staccato la spina. I problemi di falli che abbiamo avuto troppo presto ci hanno condizionato». Il coach bosniaco ha detto che occorre «lavoro, lavoro e lavoro» ma probabilmente dopo questa gara ha già capito che serve anche un rinforzo perché McKinnie è un americano così gregario da risultare timido. Tolta la gara senza storia contro Pistoia, che a Sassari non ha giocato, nelle ultime quattro partite non va oltre i tre tiri tentati a partita.

La cronaca

Eppure il match è stato approcciato bene: Jefferson, Tyree e Charalampopoulos a incaricarsi dell'attacco, Kruslin a fare da raccordo e difensore (su Shields), Gombauld a proteggere l'area. Stesso quintetto di Bucchi. Un momentaneo +4 nel primo quarto e nel secondo (25-29 con tripla di Jefferson) e soprattutto un succoso +8 al 25' con 8 punti di fila di Tyree.Milano però è entrata in modalità Eurolega: una difesa cattiva e asfissiante, mentre la Dinamo doveva proteggere dai falli Kruslin e Diop. L'uscita di Jefferson è stato un ulteriore colpo al quintetto, che ha incassato un break devastante di 22-0. Gara finita, perché mentalmente il Banco si è arreso e Milano ha giocato sul velluto e l'ultimo quarto è stato da garbage time.

RIPRODUZIONE RISERVATA