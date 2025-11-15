Nuovo teatro, il lieto fine a un passo 

Sono abbassate le serrande dell’ex cinema Il Nuovo in via Marconi, ma all’interno si lavora a ritmo serrato. Gli operai, stanno sistemando gli impianti, in particolare quello di condizionamento, una delle ultime tappe per poter finalmente aprire questo teatro dalla lunga e tribolata storia. Dopo anni di abbandono, di interventi infiniti, di problemi e contrattempi, la città presto dovrebbe inaugurare il suo nuovo spazio per la cultura.

E così anche le associazioni che gravitano nel territorio non saranno più costrette a migrare a Selargius o a Sinnai, per poter mettere in scena i loro spettacoli. Proprio nei giorni scorsi la trasferta è toccata all’associazione culturale e ricreativa Sette note e più che ha portato, come peraltro fa in diverse occasioni durante l’anno, il suo spettacolo proprio al Si ‘e Boi di Selargius.

L’attesa

«Auspichiamo un’accelerata dei lavori», dice il vice presidente dell’associazione Alessandro Passera, «e confidiamo nella consegna della struttura entro il 2026 come preannunciato. Nel frattempo, la nostra programmazione ha già bloccato il calendario anche per il prossimo anno a Selargius. Ma ci auguriamo che presto potremo calcare il palcoscenico della nostra città. Aprire quel teatro significa aprire un tempio della cultura a circuiti nazionali e internazionali, stimolare lo sviluppo di nuovi talenti».

In febbrile attesa anche il presidente dell’associazione culturale Genti Arrubia Enrico Frau: «Il teatro comunale per la città dovrà rivestire un importante punto di riferimento urbanistico, sociale e culturale. La sua definitiva sistemazione, porrà fine ad una sofferenza sotto il profilo urbanistico per il centro della città e questo, collegato in sinergia con la prossima ridefinizione dello spazio delle Fornaci Picci e con l’attività, ormai decollata, dello spazio Pira, darà un assetto più organico, sotto il profilo urbano e sociale».

Ricordi e speranze

E poi ci sono i cittadini, che attendono ma sono ancora dubbiosi. Come Massimiliano Soru che dalla pizzeria TamTam, proprio a fianco al teatro, ha visto tutta la trafila di questa struttura: «Io sono qui dal 2006 e l’ho sempre visto chiuso. Ricordo poi quel maxi cantiere che ci aveva imbrigliato per diverso tempo. Secondo me il problema non sarà aprire ma ricavare parcheggi. Dove lascerà l’auto chi verrà a teatro?».Seduto su una panchina in piazza Azuni, Franco Atzori ricorda: «Mio padre lavorava proprio all’ex cinema Il Nuovo. C’era una parte per il cinema al chiuso e un’altra per il cinema all’aperto. Speriamo che adesso, trasformato in teatro, apra presto le porte».

Il lungo iter

Era stata la giunta di Davide Galantuomo nel 2003 ad ottenere il finanziamento di tre milioni di euro con i bandi Por, addirittura vent'anni dopo l'acquisizione dell'ex cinema. In quell'occasione, l’amministrazione aveva aggiunto un ulteriore finanziamento di 650mila euro.

All’apertura dei cantieri, si era presentato subito il problema di come realizzare le uscite di sicurezza tra abitazioni e negozi. In seguito, con la giunta Ruggeri, finalmente fu aggiudicato l’appalto alla ditta cagliaritana “Dcg”. I lavori sono poi proseguiti in varie fasi sotto la giunta Contini, fino allo stop per la mancanza di fondi che erano poi stati aggiunti nel patto per la Città Metropolitana. Nell’ultimo progetto era stato ridotto anche il numero di posti passato da 600 a 400. Sta di fatto che nemmeno questo aveva portato all’apertura. Ora però l’attesa sembra finita.

