Nuovo taxi presto in arrivo per le esigenze dei turisti 

Tortolì è diventata meta turistica e ha necessità diverse rispetto al passato. È la premessa per l’annuncio del Comune di una quarta licenza taxi in arrivo con un bando che prevede, oltre al noleggio con conducente, anche l’abbinamento di un’Ape calessino. «Tortolì rappresenta un polo di attrazione per le 30 mila persone che quotidianamente vi transitano», recita la proposta di delibera elaborata dalla comandante della polizia locale su iniziativa del sindaco, Marcello Ladu. Le quattro licenze sono state istituite nel 1999 ma ora la crescente richiesta, anche e soprattutto di turisti, ha incentivato la nuova concessione per potenziare la mobilità. (ro. se.)

