Nuovo taglio del cuneo fiscale, aumenti in arrivo per i dipendenti 

Lo stesso rappresentante del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato che la sforbiciata aggiuntiva rispetto a quella in corso sarebbe di un punto percentuale. Il tutto quindi si tradurrebbe, sommandosi, in un taglio fino al 4% per i lavoratori dai redditi non oltre i 25mila euro annui e al 3% per quelli fino a 35mila euro. Con l’obiettivo finale, da raggiungere dichiaratamente entro fine legislatura, di un intervento sulle buste paga del 5%.

I soldi, per ora non ci sono tutti, ed è proprio sulla mancanza di certezze economiche che il Governo non è riuscito a sbilanciarsi con certezza sull’entità del taglio che, occorre ricordarlo, si andrebbe ad aggiungere a quello già in vigore e deciso dal Governo Draghi.

L’esecutivo ha messo subito sul piatto 3,4 miliardi di euro per inserire gli aumenti negli stipendi di maggio o giugno e per tutto il 2023. Sarà compito poi della manovra finanziaria riuscire a rastrellare altre risorse per sostenere la misura anche per il prossimo anno.

La questione è talmente urgente da aver occupato l’agenda del Governo addirittura il primo maggio. Il decreto con cui la premier Meloni vuole assestare un ulteriore taglio al cuneo fiscale diventa ufficialmente una priorità e va verso un rapido via libera, anche per la gioia di migliaia di dipendenti sardi dai redditi di fascia bassa e media che vedranno le buste paga appesantirsi.

Calendario

Le proiezioni

Secondo le stime fatte dalla Fondazione nazionale dei commercialisti ai risparmi già generosi concessi dal decreto “Aiuti bis” firmato da Draghi, si aggiungerebbero ulteriori sgravi a vantaggio degli stipendi degli italiani. Il risultato finale garantirà a chi guadagna ora fino a 15mila euro all’anno, per tutto il 2023, uno stipendio mensile più pesante di circa 9,6 euro al mese che si aggiungono ai 28,9 euro già inseriti dal primo gennaio proprio grazie all’ex premier. I vantaggi diminuiranno nella “mini fascia” tra i 15mila e i 17mila euro. Gli aumenti in questo caso si fermeranno a 9,3 euro al mese e 111,6 euro all’anno. Salendo ancora la scala dei redditi si registrano invece incrementi in busta paga sempre più consistenti: chi dichiara fino a 20mila euro otterrà 120 euro in più all’anno, che crescerà a circa 151 euro fino a 23mila euro e a 164 euro fino a 25mila euro di reddito. La parabola degli aumenti prosegue con i redditi non superiori a 27mila euro (178,8 euro in più all’anno), entro i 30mila euro annui (+183,6 euro), i 33mila (+184,8 euro) e infine i redditi entro i 35mila euro per i quali l’aumento in busta paga sfiorerà i 200 euro annui.

Calcoli

A conti fatti gli incrementi proposti dall’attuale governo oscilleranno tra poco meno di dieci e poco più di sedici euro al mese. Un po' poco secondo le opposizioni, ma pur sempre un contributo per far fronte all’avanzare dei prezzi. Una strategia “anti inflazione” che, assicurano dal Governo, abbraccerà anche le fasce di reddito più abbienti.

A breve «faremo un altro passo nella direzione che ci porterà da qui alla fine della legislatura a tagliare 5 punti di cuneo fiscale per tutti» e «tra pochi giorni faremo un altro punto di taglio, soprattutto per coloro che hanno un reddito più basso», ha assicurato ieri il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando a margine al Salone del Mobile. «A quel punto saremo arrivati a 4 punti per coloro che hanno salari sotto 25mila euro, ma qualcosa in più potrà essere fatto anche per gli altri».

Il Governo, ha sottolineato ancora Urso, sul fronte fiscale «ha già agito con la manovra economica, finanziando il taglio di due punti del cuneo fiscale che scadeva lo scorso 31 dicembre. Siamo riusciti a finanziarlo anche quest’anno malgrado le difficoltà sul fronte energia, a cui abbiamo dovuto dedicare due terzi della manovra economica». Dal suo punto di vista, «questa è la direzione di marcia e la stiamo realizzando passo dopo passo già in questo primo anno di legislatura».

