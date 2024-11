«Nuovo svincolo pronto in un anno» 

«Quello che dovevo fare l'ho fatto, io sono in regola». A voler chiarire la propria posizione sul caso dello svincolo di Genneruxi sbarrato da quindici anni dal Comune “per motivi di sicurezza” è Antonello Onano, rappresentante della Magnolia Srl, società immobiliare che nella zona ha già realizzato palazzi, impianti sportivi, un ristorante e un parco. «La convenzione del 2006 tra Comune e Magnolia ha avuto pieno adempimento con l'esecuzione totale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, consegnate al Comune dopo il collaudo. Di conseguenza nessun completamento deve essere effettuato a nostro carico», assicura.

«Svincolo in un anno»

Onano è il primo ad essere interessato all'apertura dello svincolo. «Da quando è chiuso», spiega, «non ho più accesso ad un mio lotto, dove devo realizzare un centro commerciale. Ma non voglio polemizzare, dico solo che c'è troppa burocrazia. Per quanto mi riguarda sono pronto a partire con i lavori per rendere sicuro lo svincolo e poterlo aprire. Farei tutto in meno di un anno. Nel marzo 2023 ho presentato al Comune il progetto che prevede anche la realizzazione del nuovo edificio che ospiterà il centro commerciale, forse Eurospin, in un lotto ricompreso tra quelli previsti nella convenzione originaria del 2006».

Rotatoria in via Cettigne

Il progetto prevede anche l'allargamento della corsia di decelerazione dell'Asse mediano e la realizzazione di una rotatoria in via Cettigne proprio per poter accedere al lotto in questione. «Tutte opere da realizzarsi a cura e spese nostre, senza oneri per il Comune, per le quali è già stata predisposta una fideiussione da 250mila euro a nostro carico». Il Comune avrebbe però richiesto, ad integrazione, «un “atto d'obbligo” che non rappresenta una nuova convenzione», sottolinea Onano, «ma che è parte degli adempimenti richiesti ai fini del rilascio della concessione edilizia per il nuovo fabbricato».

La stradina

Infine un riferimento alla stradina sterrata dietro via Galvani. «Quella non ci compete», assicura Onano, «non spetta a noi sistemarla, bensì al Comune o ai privati».

Massima disponibilità dal Comune. «Come amministrazione», ha fatto sapere ieri l'assessore all'Urbanistica, Matteo Lecis Cocco Ortu, «auspichiamo una risoluzione della lunga vicenda Magnolia. Al fine di poter realizzare gli interventi, i titolari della lottizzazione devono stipulare l'atto aggiuntivo alla convenzione. Il Comune è prontissimo a farlo». I primi contatti sarebbero già in corso. Obiettivo: firmare l'atto e dare finalmente avvio ai lavori.

