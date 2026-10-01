Nuovo svincolo, lavori più lunghi 

Sono da ricercare in un inconveniente tecnico i ritardi nei lavori del nuovo svincolo sulla statale 131, tra Macomer e Mulargia, nella zona di Monte Muradu, che dovevano concludersi ad agosto. Il cantiere, avviato un anno fa, vedrà la fine non prima della primavera. I lavori, comunque, sono in fase avanzata. È già stato completato il cavalcavia principale e restano da ultimare le rampe di approccio e alcune lavorazioni complementari necessarie per la messa in esercizio dello svincolo.

«In base alla programmazione iniziale, il completamento dei lavori era previsto entro l’estate - spiega Anas -. Il cronoprogramma ha subito uno slittamento a causa dei ritardi intervenuti nelle operazioni di risoluzione e spostamento di alcune interferenze presenti nell’area di cantiere. Per questo motivo, la conclusione dell’opera è ora prevista nei primi mesi del 2027».

Il ritardo è dovuto allo spostamento di alcune linee elettriche, che insistevano nella zona interessata. «Nonostante tutto - prosegue Anas - l’intervento procede regolarmente e consentirà, una volta completato, di migliorare sensibilmente la sicurezza e la funzionalità della viabilità lungo la 131».

«Quello che conta - dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda - è che l’opera si stia realizzando e presto avremo uno svincolo sicuro». L’eliminazione del pericoloso incrocio a raso, teatro di tanti incidenti, è attesa da oltre 50 anni. I lavori stanno creando disagi nella circolazione stradale, soprattutto per il traffico verso Sassari. Da un anno è chiusa una corsia di marcia.

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