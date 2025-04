Nuovo supermercato, sì al piano di recupero 

Via libera unanime del Consiglio comunale di Guspini al piano di recupero per la zona compresa tra via Gramsci e via Marconi, inquadrata nella categoria D2s: nell’ultima seduta sono state respinte le osservazioni dei cittadini ed è stato dato l'ok alla riqualificazione dell’area all’ingresso del paese. Il progetto, presentato dalla società Cortes, prevede la demolizione dei fabbricati in disuso e la realizzazione di un supermercato con una riduzione volumetrica di quasi 7.000 metri cubi rispetto agli stabili presenti.

«Stesso trattamento»

Nelle osservazioni respinte si sosteneva che il piano non rispettasse le regole urbanistiche e che non si potesse intervenire solo su una parte del comparto. Si richiamava anche una proposta di variante al Puc respinta nel 2010. L’ingegnera Roberta Sedda, direttore d’area, presente in aula, ha spiegato: «È possibile intervenire su singole aree rispettando il Piano urbanistico e ricorrendo al permesso convenzionato previsto dalla legge. Chiunque proponga piani simili avrà lo stesso trattamento».

Il consigliere Filippo Usai ha aggiunto: «Ci ritroviamo a dare un parere politico e non tecnico, per il bene del paese. La responsabilità della correttezza della procedura è a carico del funzionario. È fondamentale non creare disparità tra cittadini, e in ragione di ciò l’ingegner Sedda ha preso l'impegno di interpretare allo stesso modo la norma a chiunque presenti un piano».

Giunta entusiasta

Soddisfatto il sindaco Giuseppe De Fanti: «Questo è un intervento di rigenerazione. Non si capiscono le critiche a un’iniziativa che porta soluzioni. Inoltre, il proponente è una realtà imprenditoriale sarda con un’etica nella conduzione aziendale importante».

L’assessore Alberto Lisci parla di «occasione per migliorare il contesto urbano» e sottolinea come il piano sia coerente con gli obiettivi di efficienza energetica e qualità ambientale.

Della stessa opinione anche l’assessora Stefania Atzei: «L’unanimità fa capire l’interesse nel migliorare questa zona, a beneficio dell’intera comunità. La missione dei nostri uffici è incentivare attività che possono attivare posti di lavoro e favorire l’economia del nostro territorio».

L’assessora Francesca Tuveri evidenzia altri vantaggi: «Un intervento importante che prevede l’eliminazione dell’amianto».

Oltre alla bonifica saranno a carico dei proponenti anche la manutenzione per cinque anni delle aree verdi, la realizzazione dell'impianto di illuminazione e la valorizzazione del monumento “Sa Boccia”, secondo le indicazioni della Soprintendenza. In più, si avranno altri parcheggi in un’area molto trafficata.

Minoranza a favore

Anche il gruppo di minoranza ha espresso parere favorevole, con alcune precisazioni. «Il progetto – ha detto il portavoce Marcello Pistis – porta sviluppo, soluzioni e decoro urbano. È importante venire incontro ai privati quando sposano l’interesse pubblico. Chiediamo le dovute attenzioni alla sicurezza stradale, agli attraversamenti pedonali, e all'illuminazione nei tratti stradali prospicienti. Abbiamo ricevuto rassicurazioni che il progetto non penalizzerà gli altri proprietari, che potranno proporre interventi autonomi. Tuttavia, esprimiamo amarezza per la diversità rispetto a quanto accadde nel 2010, quando l’interpretazione normativa fu più rigida e il Consiglio non fu adeguatamente informato. Chiediamo che, se dovessero sorgere contenziosi, i cittadini non debbano pagarne le conseguenze».

