Nuovo successo di Carnevale, amministratori soddisfatti 

Anche nel Municipio di Gavoi si respira soddisfazione dopo “Sa sortilla de sos tumbarinos” di Jovia Lardajola. L’evento anche quest’anno ha richiamato centinaia di appassionati. Dice l’assessore al Turismo Fabio Nurchi: «La “sortilla de sos tumbarinos” si è confermata non solo un momento di festa e aggregazione, ma anche un’opportunità per valorizzare il patrimonio culturale e attrarre visitatori non solo dell’Isola. Il grande coinvolgimento della comunità e delle associazioni ha dimostrato quanto questa tradizione sia viva e sentita». Ieri nuova full immersion con la sfilata “Zirande a Zizzarròne”, finita a tarda sera tra goliardia e ospitalità. (g. i. o.)

