Nuovo studentato, no del quartiere 

«Crediamo che la creazione di nuovi appartamenti per gli studenti sia importante, tuttavia, via Trentino è il luogo sbagliato per costruire. Esistono tanti edifici pubblici abbandonati che potrebbero essere riutilizzati a tal fine», hanno spiegato Vannina Puddu e Francesca Loriga, rappresentanti del comitato. «Da anni comunichiamo l'esigenza di nuovi servizi per la cittadinanza ma le nostre richieste sono rimaste inascoltate. Dopo il crollo dell'edificio al Magistero, siamo preoccupati per la sicurezza delle nostre abitazioni: si tratta di un terreno problematico ed i lavori per la nuova costruzione potrebbero mettere a rischio la stabilità degli edifici già esistenti». Il progetto non piace neanche ai negozianti della zona, in particolare per via dei due piani dedicati a nuove attività commerciali che potrebbero penalizzare quelle già esistenti.

«No alla cementificazione di via Trentino». Con questo slogan gli abitanti del quartiere Sa Duchessa – La Vega protestano contro il progetto dell’Ersu che vuole realizzare nello sterrato della strada uno stabile di otto piani, di cui tre sotterranei, due dedicati ad attività commerciali e tre allo studentato.

Il no del quartiere

La richiesta di fermare il piano edilizio è arrivata durante un incontro organizzato dal Comitato spontaneo del quartiere: gli abitanti vorrebbero infatti che il terreno sia destinato alla realizzazione di un’area verde con uno spazio per i bambini e un’area cani.

«Crediamo che la creazione di nuovi appartamenti per gli studenti sia importante, tuttavia, via Trentino è il luogo sbagliato per costruire. Esistono tanti edifici pubblici abbandonati che potrebbero essere riutilizzati a tal fine», hanno spiegato Vannina Puddu e Francesca Loriga, rappresentanti del comitato. «Da anni comunichiamo l'esigenza di nuovi servizi per la cittadinanza ma le nostre richieste sono rimaste inascoltate. Dopo il crollo dell'edificio al Magistero, siamo preoccupati per la sicurezza delle nostre abitazioni: si tratta di un terreno problematico ed i lavori per la nuova costruzione potrebbero mettere a rischio la stabilità degli edifici già esistenti». Il progetto non piace neanche ai negozianti della zona, in particolare per via dei due piani dedicati a nuove attività commerciali che potrebbero penalizzare quelle già esistenti.

Zona archeologica

Inoltre è stato posto l’accento sulla probabile presenza nella zona di tombe di epoca prenuragica, come spiega l’archeologo Alfonso Stiglitz. «Siamo davanti ad un’area sensibile dal punto di vista archeologico – le sue parole -: nel quartiere sono state ritrovate, nel secolo scorso, almeno dodici tombe a pozzetto. Presumiamo che negli spazi non edificati, come lo sterrato di via Trentino, siano presenti altrettanti siti archeologici ancora sotterrati».

Il Comune

Perplessità anche da Antonello Angioni, alla guida della commissione urbanistica del Comune,: «Il rione non ha aree adeguate a soddisfare i bisogni dei cittadini, non possiamo chiedere un ulteriore sacrificio. Inoltre, correremmo il rischio di non poter proseguire i lavori se si accertasse la presenza di reperti archeologici». Presenta all’incontro anche la senatrice Francesca Ghirra, che ha chiesto l'apertura di un tavolo tra Comune, Regione ed Ersu e ha detto di confidare nell'impegno della maggioranza a opporsi al progetto. Sulla stessa linea il consigliere regionale Massimo Zedda: «La Regione deve mettere in sicurezza il patrimonio immobiliare già esistente così che possa essere riutilizzato. Lo richiedono le direttive europee ma anche l'ambiente», ha detto.

Gli studenti

E non poteva mancare la presa di posizione dell'associazione studentesca Unicaralis, rappresentata da Matteo Pisu, che ha detto di appoggiare la protesta degli abitanti. «Gli studenti hanno bisogno degli alloggi – ha detto Pisu -, ma non è necessario costruirne di nuovi. L'Ersu dispone di vari edifici che potrebbero essere ristrutturati, come la vecchia casa dello studente di via Montesanto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata