Nuovo stop per Jacobs: niente Coppa Europa 

Non è una novità, purtroppo, ma la speranza era che gli (orribili) 100 metri corsi a Parigi avessero rappresentato per Marcell Jacobs la fine delle sofferenze e il rientro definitivo all’attività agonistica. Invece ieri la Fidal ha comunicato che il campione olimpico non sarà in gara neppure a Chorzow (Polonia), dove dal 23 al 25 giugno si svolgerà la Coppa Europa (gli Europei a squadre). La rinuncia, decisa “ in accordo con la Direzione Tecnica delle squadre nazionali azzurre” è stata motivata dallo staff medico federale con la “necessità di impiegare ulteriore tempo per le cure e l’allenamento specifico, fino a completa risoluzione del problema”. Ovvero, “condizione di flogosi perineurale con stasi vascolare dell’emergenza dello sciatico a livello del forame ischiatico della coscia destra, situazione determinata molto probabilmente da una trazione muscolare del piriforme”.

Naturalmente l’obiettivo resta il pieno recupero per la fase più importante della stagione, nella seconda metà di agosto, quando si svolgeranno i Mondiali di Budapest.

