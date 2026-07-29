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30 luglio 2026 alle 00:47

Nuovo staff sanitario: Cirillo responsabile al posto di Scorcu 

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Gabriele Cirillo, già nello staff rossoblù dal 2022, specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione e in Medicina dello Sport, è il nuovo responsabile sanitario del Cagliari al posto di Marco Scorcu. Cirillo, cagliaritano, 57 anni lunedì prossimo, ha un’esperienza che non si limita al calcio (giovanili dell’Inter, Monza, Pro Sesto e Feralpisalò) ma è passata anche attraverso prestigiosi incarichi nel basket (Olimpia Milano e Nazionale giovanile maschile). Accanto a lui, a completare lo staff medico della Prima squadra, ci sarà il dottor Matteo Porceddu.

La squadra

Lo staff dei fisioterapisti sarà invece composto da Salvatore Congiu, Simone Ruggiu, Nicola Latte e Cristian Calianu. Per quanto riguarda gli altri incarichi, l’osteopata sarà Andrea Tolu, mentre il responsabile della nutrizione Luca Naitana. Toscano di Orbetello, arriva al Cagliari forte delle esperienze maturate, tra le altre, con la Roma calcio a 5, con il Coni e con la Sampdoria. Con lui ci sarà il figlio Jacopo Naitana.

I ringraziamenti

Nel comunicato che ufficializza i nuovi ruoli, il Cagliari ha poi rivolto «un sentito e profondo ringraziamento al dottor Marco Scorcu, che conclude il suo percorso in rossoblù dopo oltre trent’anni di attività. Professionista di assoluto valore, ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per generazioni di calciatori, tecnici e dirigenti, distinguendosi per competenza, dedizione e straordinarie qualità umane. Nel corso della sua lunga esperienza ha saputo garantire i più elevati standard nella gestione di ogni aspetto sanitario, accompagnando la squadra con grande attenzione tanto nella cura quanto nella prevenzione, mettendo sempre al centro la salute e il benessere degli atleti. Al dottor Scorcu va la più sincera gratitudine del Club». Ai saluti anche la nutrizionista Giovanna Ghiani, che - dopo avere accompagnato nelle loro imprese alcuni dei più intraprendenti sportivi sardi (dal navigatore Gaetano Mura al triatleta Giuseppe Solla, sino al nuotatore estremo Gabriele Catta) - aveva ricoperto l’incarico «nelle ultime tre stagioni con professionalità e competenza, contribuendo al lavoro quotidiano dello staff e al benessere degli atleti».

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