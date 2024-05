Nuovo stadio, vertice con i ministri  

«Mi chiedo come sarà possibile, di questo passo, riuscire ad ospitare gli Europei del 2032 in Italia. Penso che sarà complicatissimo».

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, pronunciava queste parole il 13 aprile scorso, e non era ottimista, anzi.« Abbiamo speso parecchi milioni nelle varie progettazioni, però purtroppo ci siamo trovati di fronte un'infinità di ostacoli di qualsiasi tipo, soprattutto burocratici».

Ma, intanto, il Cagliari è nel gruppo di club di Serie A che in questi giorni lavorano con il Governo e gli altri enti coinvolti sul tema delle infrastrutture sportive, in particolare degli stadi che potrebbero ospitare alcune partite degli Europei di calcio nel 2032. Al centro del tavolo la costruzione del nuovo stadio di Cagliari, opera pubblica in concessione pluriennale da costruire con un consistente investimento, ad oggi circa 200 milioni, da parte del privato, la NewCo costituita da Cagliari Calcio e Gruppo Costim.

L’incontro

Ieri i vertici della società - col presidente Giulini in testa, insieme all’amministratore delegato corporate Carlo Catte, al direttore business & media Stefano Melis e al consigliere d’amministrazione Stefano Signorelli e i partner industriali Gruppo Costim e Impresa Percassi – hanno incontrato i ministri dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e dello Sport Andrea Abodi e i rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti e Credito Sportivo. Con loro i Responsabili del procedimento del Comune di Cagliari (gli ingegneri Daniele Olla e Salvatore Farci) e del Centro Regionale di Programmazione della Regione (Marco Naseddu e Gianluca Cadeddu).

A supporto del Cagliari Calcio e dei partner anche l’ingegner Alessandro Gosti e l’avvocato Marco Cerritelli.

«Lavoro positivo»

«È stato un tavolo di lavoro positivo e propositivo, in cui i diversi attori coinvolti hanno mostrato un rinnovato impulso nell’individuare un percorso semplificato verso la realizzazione di stadi moderni per il Paese» , ha detto Stefano Melis. «Come altre città italiane, Cagliari e la Sardegna meritano di avere al più presto grandi infrastrutture pubbliche e con valenza sociale, idonee per ospitare anche i grandi eventi internazionali».

Per completare l'analisi c’è stato un incontro in video conferenza dove si è parlato del progetto stadio in tutte le sue sfaccettature, per cui prossimi passi, criticità, iter.

Il Governo accelera

Uno dei problemi che aveva posto Giulini nelle scorse settimane era quello economico. «Ci sono ancora due terzi dei fondi da reperire». Da questo punto di vista il Governo sta valutando quali misure prendere per agevolare i processi che in questo momento sono lenti nelle varie realtà che puntano a costruire o riammodernare gli impianti. Sul tavolo la possibilità di un commissario e una norma ad hoc per agevolare gli iter amministrativi, ma anche di costituire un fondo equity, un fondo immobiliare e alimentare il sistema delle garanzie con l’abbattimento degli interessi.

