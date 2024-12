«Nuovo stadio, un gioco dell’oca» 

La definizione unanime dei consiglieri di minoranza in Consiglio è che «sembra il gioco dell’oca», in cui «si torna sempre al punto di partenza». Bollano così la scelta dell’amministrazione di rifare una nuova variante urbanistica per “cancellare” le volumetrie esterne previste dalla variante approvata dalla precedente amministrazione. La bozza del nuovo accordo di programma Regione-Comune che conferma la disponibilità di Villa Devoto sui 50 milioni prevede infatti la rimodulazione di quelle volumetrie a favore di spazi verdi. «Vero è che il nuovo stadio segue i parametri dell’Uefa», Cagliari, come noto è tra le candidate (in pole) per ospitare alcune partite di Euro 2032, e quindi non potevano esserci volumetrie esterne all’impianto, «ma bisognava pensarci prima», dice Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI. «Ricambiare tutto adesso significa ricominciare daccapo e allungare i tempi». Il concetto lo ribadisce Giuseppe Farris, CiviCa 2024: «Sono d’accordo per eliminare le volumetrie esterne al nuovo impianto, il rischio, però, è che la rimodulazione del piano comporti un allungamento dei tempi». «No», rispondono in coro dai banchi della maggioranza. «Non c’è nessun rischio di bloccare lo stadio». «Anzi», sottolinea Alessio Alias, capogruppo dei Progressisti, «quanto previsto nell’accordo consentirà di proseguire senza intoppi l’iter per la costruzione del nuovo stadio, che rimane un obiettivo prioritario per l’amministrazione contestualmente alla rigenerazione del quartiere».

L’allarme

Al “partito” dei contrari alla scelta del Comune di rinunciare alle volumetrie nelle aree circostanti lo stadio, alleggerendo così il carico urbanistico, si iscrivono tutti i consiglieri di opposizione. Tranne Giuseppe Farris: «Nel precedente piano la sensazione è che prevalessero azioni speculative. Ma resto contrario all’abbattimento del sovrappasso di viale Ferrara per farlo diventare un viale urbano integrato con spazi verdi. Viale Ferrara è uno snodo fondamentale per il traffico. Non solo: il Comune decide di eliminare anche parcheggi, e questo è un altro errore», aggiunge. «L’incertezza suoi tempi c’è, ma aspettiamo di capire come si muoverà l’amministrazione. L’auspicio è che si proceda velocissimi», dice Nando Secchi, capogruppo di Lega-Anima di Sardegna. «Abbiamo già perso troppo tempo», gli fa eco Edoardo Tocco, capogruppo di FI, «è giusto risparmiare risorse», come è nelle intenzioni dell’amministrazione che vuole eliminare le volumetrie esterne, «ma si faccia in fretta», aggiunge.

Rassicurazioni

A sentire la maggioranza, però, non si riavvolge il nastro di tre anni, quando la precedente amministrazione votò il piano guida per Sant’Elia. Anzi, «stiamo lavorando per accelerare un iter che era praticamente bloccato», ripetono tutti. «Cancellare quelle volumetrie inutili è coerente con la rigenerazione urbana del quartiere», dice Andrea Scano, capogruppo di AvS e presidente della commissione Urbanistica. «Mercoledì scorso abbiamo votato un'importante proposta di deliberazione sulla riqualificazione di Sant’Elia a basato sulla collaborazione tra enti e sulla grande attenzione che si vuole dare al quartiere. Il nostro lavoro sullo stadio, prosegue nella stessa direzione», afferma Barbara Serra, capogruppo di Orizzonte Comune. «Siamo soddisfatti di quanto approvato mercoledì», le fa eco Laura Stochino, capogruppo di Sinistra Futura, «perché è un passo decisivo per una vera riqualificazione del quartiere di Sant’Elia. Ogni azione, compreso lo stadio, deve essere inserita in una visione di insieme che guardi al bene complessivo». «Questa amministrazione ha dato un’accelerata sul nuovo stadio», conclude Rita Polo, capogruppo del Pd. «Stiamo conducendo le operazioni con responsabilità per realizzare per chiudere la partita del nuovo impianto». Il dibattito è aperto. E continua già oggi pomeriggio in commissione Urbanistica.

