Nuovo stadio: tutto ancora in bilico  

È come se per lo stadio fosse il 29 febbraio di un anno non bisestile. O il 31 giugno. Un giorno che non c’è, un momento di sospensione dalla realtà. Perché a parte l’iter amministrativo, portato avanti dal Comune anche durante le ferie estive, tutto è fermo. Resta infatti il nodo politico, quello dei soldi per intendersi, ancora difficilissimo da sciogliere esattamente come lo era prima dell’estate: con la differenza (per alcuni sostanziale) che i soldi che la Regione dovrebbe girare al Comune (50 milioni) per bandire la gara sono appesi adesso a un emendamento al collegato alla finanziaria regionale che “svincola” lo stadio da altri capitoli (l’ospedale, i servizi universitari, etc.), mentre prima erano legati a un accordo di programma più ampio. Prima della pausa estiva Regione e Comune avevano cominciato una serie di incontri per trovare la quadra, poi a Villa Devoto è cambiato il direttore generale, in Consiglio regionale è venuto meno l’accordo di programma e da quel momento (sarà anche “colpa” anche delle ferie) i contatti si sono interrotti. Incertezza assoluta, quindi, e destino ancora sospeso. Con l’Uefa che il prossimo 10 ottobre dovrà dire se accettare la candidatura di Italia e Turchia insieme per l’organizzazione di Euro 2032, decisione che potrebbe mettere in discussione la candidatura di Cagliari (e rallentare così il progetto stadio). «Non è così», spiega il vicesindaco Giorgio Angius, «al tavolo con la Federcalcio è stata ribadita l’intenzione di confermare comunque tutte le città candidate ma anche nell’eventualità in cui non ci fosse più Cagliari tra le sedi ospitanti l’impegno della Figc è comunque di fare in modo che il Governo inserisca tutte le città nei finanziamenti per l’impiantistica sportiva».

L’iter amministrativo

Nell’attesa di capire come risolvere la partita politica con Villa Devoto, il Comune, preferendo il silenzio agli annunci, ha continuato a lavorare durante l’estate per chiudere il prima possibile quella tecnica. Così la conferenza di servizi decisoria, l’ultimo atto amministrativo propedeutico alla pubblicazione della gara internazionale, ha già registrato le modifiche al progetto chieste al Cagliari calcio (modifiche di poco rilievo sostanziale ma tecnicamente necessarie), “chiuso” le autorizzazioni con la commissione pubblico spettacolo, risolto la questione sicurezza con la Prefettura, inviato il progetto al Coni. Entro l’autunno, quando la Regione chiuderà la partita parallela della Via (valutazione di impatto ambientale), si riconvocherà la conferenza di servizi per l’ok definitivo.

Le risorse

Un punto, però, è chiaro a tutti: si possono affrontare tutti gli step propedeutici, adottare i provvedimenti tecnici e necessari, ma senza i 50 milioni di risorse pubbliche (su circa 200 che costa l’impianto) lo stadio resta un sogno. «Dopo lo stralcio dall’accordo di programma, siamo molto più fiduciosi che le risorse si sblocchino», afferma Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti a Palazzo Bacaredda. Certo, bisognerà intanto aspettare il collegato, poi una delibera di Giunta, e poi ancora riscrivere un nuovo accordo di programma. «Ma questa volta si discuterà solo dello stadio, senza possibilità di ricatti istituzionali da parte della Regione. E questo grazie a quell’emendamento dei Progressisti in consiglio regionale», votato anche da esponenti di maggioranza, dice Massa. Che poi aggiunge: «La partita politica si sblocca anche con una presa di posizione forte del sindaco in difesa delle prerogative della città».

A Palazzo Bacaredda restano comunque ottimisti: perché se non funzionerà il piano A (con la Regione), c’è sempre quello B (con il Governo): in vista di Euro ‘32 per tutti gli stadi oggi candidati ci saranno a disposizione due miliardi di euro. L’unico vincolo (per la Uefa) è che entro marzo 2027 i lavori dello stadio dovranno essere almeno cominciati. Ma se in qualche modo arrivasse la certezza delle risorse, sul rispetto di quel termine per l’avvio dell’opera sarebbero dubbi. ( ma. mad. )

