Nuovo stadio, Truzzu lancia l’allarme  

Poco più di due settimane di tempo ancora. Poi se a Palazzo Bacaredda non arriveranno i 50 milioni stanziati lo scorso febbraio dalla Regione per il nuovo stadio di Cagliari, l’iter per il nuovo impianto subirà un brusco stop di almeno per un anno. Colpa di un “cavillo” di legge che impedisce alle amministrazioni di inserire a bilancio, nella manovra di assestamento, dopo il 30 novembre nuove somme per l’anno successivo. Dopo quella data, dunque, bisogna attendere giugno dell’anno successivo per poter mettere a bilancio nuove risorse. E così per lo stadio del Cagliari, che ormai ha un iter amministrativo quasi arrivato alla conclusione (chiusa la Conferenza di servizi decisoria del Comune, manca solo la valutazione di impatto ambientale dell’assessorato regionale all’Ambiente) se ne riparlerebbe nel 2025. È questo, in estrema sintesi, l’allarme lanciato dal sindaco Paolo Truzzu che ha scritto una lettera al governatore regionale Christian Solinas e all’assessore ai Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu.

I tempi

Sullo sfondo c’è sempre la partita tutta politica all’interno del centrodestra tra il primo cittadino e il presidente regionale: come è noto, infatti, il governatore attuale Solinas ambisce a a una candidatura bis, l'altro pretendente è però il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, di Fratelli d’Italia. Ma intanto quella delle risorse è una partita contro il tempo. Che va chiusa «entro il prossimo 25 novembre», scrive il primo cittadino spiega il primo cittadino, perché questo «consentirà di procedere all'iscrizione nel bilancio comunale delle somme oggetto di cofinanziamento entro il 30 novembre, termine ultimo normativamente fissato per poter approvare la variazione di bilancio e dare, così, copertura all'intero quadro economico dell'intervento». Senza quei 50 milioni, infatti, il Comune non può indire la gara internazionale. Il rischio è che si crei un paradosso: ovvero, che si concluda l’iter amministrativo (manca solo la Via) ma poi ci si debba fermare per un anno. Attenzione ai tempi, quindi. «Qualora tale termine», il 30 novembre, scrive ancora Truzzu, «dovesse decorrere invano sarà necessario attendere il nuovo anno, con ogni immaginabile conseguenza in termini di rallentamento dell'intervento». Non solo. Di mezzo, continua Truzzu, c’è anche «la necessità di rispettare la stringente tempistica imposta dalla Uefa per la partecipazione ai campionati Europei 2032». Come è noto il cronoprogramma per l’Uefa impone l’avvio dei lavori di realizzazione del nuovo stadio entro giugno 2028 e la conclusione entro il termine massimo del 2030.

Cabina di regia

Il Comune ha quindi trasmesso lo schema di accordo di programma, già concordato con l’assessorato ai Lavori pubblici (che in questo momento ha i 50 milioni stanziati dalla Regione per lo stadio) che prevede la costituzione di un “collegio di vigilanza” composto da governatore regionale, sindaco, e tecnici di Villa Devoto e Palazzo Bacaredda con il compito di gestire le risorse, attraverso la vigilanza sulla piena tempestiva attuazione dell’accordo di programma, la rimozione di eventuali ostacoli nell’attuazione dell’accordo. Scrive ancora Truzzu che occorre «dare impulso per il perfezionamento degli adempimenti connessi alla sottoscrizione e per l'avvio delle conseguenti attività volte all'impegno del cofinanziamento per la realizzazione del nuovo stadio della città di Cagliari». Ora la palla passa alla Regione.

