Dieci anni per arrivare a un bando. Sessanta giorni per capire chi sarà disposto a investire 220 milioni di euro e costruire finalmente il nuovo stadio di Cagliari. La lunga attesa è finita: il Comune ha pubblicato ieri la gara internazionale che consegnerà alla città la nuova casa rossoblù. Un passaggio storico, atteso dai tifosi e non solo. Stavolta non si tratta dell’ennesima promessa: c'è un bando, ci sono le regole e soprattutto c'è una scadenza. «Un altro passo verso la casa del Cagliari e dei suoi tifosi. Un altro tassello nella più ampia rigenerazione in corso del quartiere Sant’Elia. Forza Cagliari», scrive Massimo Zedda in un post sui social. Per l’amministrazione, infatti, il nuovo impianto rappresenta anche un’occasione di rigenerazione urbana di Sant’Elia (già in corso), nella quale lo stadio è un “pezzo” fondamentale.

Il bando sarà visibile entro 24-36 ore sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come previsto per le procedure internazionali. Da quel momento scatteranno i 60 giorni per presentare le offerte. Poi toccherà agli uffici comunali individuare l'aggiudicatario. Nessuna corsia preferenziale per il Cagliari Calcio, che ha presentato il progetto: la normativa esclude il diritto di prelazione. Significa che chiunque possieda i requisiti tecnici richiesti (e abbia a disposizione 220 milioni di euro) potrà partecipare.

Il futuro

Non c’è dubbio che su questo risultato (atteso più di dieci anni) ci sia la firma dell’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, chiamato da Massimo Zedda in Giunta all’inizio della consilitura proprio con l’obiettivo di portare a casa i dossier più importanti: e lo stadio, insieme al Palazzetto dello Sport e il Tennis Club, è certamente il più strategico. «È un risultato importante, ma non la conclusione di un percorso», dice l’assessore senza trionfalismi. Un successo che arriva dopo quattro mesi di verifiche sull’appaltabilità del progetto, tempo necessario per «garantire la correttezza della procedura», dice l’assessore. Che poi non nasconde che l’opera abbia alimentato polemiche, ma difende la scelta dell’amministrazione e il prezioso lavoro degli uffici comunali, della Giunta e dell’intero Consiglio. «Siamo finalmente arrivati a un epilogo», afferma Edoardo Tocco, Fi. «Si poteva evitare tanto tempo perso, ma ora la città avrà il suo stadio. Nessuno, però, si metta medaglie».