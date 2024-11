Nuovo stadio, Solinas contro il Comune 

Dicembre 2023, quasi 12 mesi fa. Mai così attuali nel far ripiombare il nuovo stadio del Cagliari in una discussione che sembrava superata. Quella legata alle risorse della Regione (i 50 milioni dell’accordo di programma) che per alcuni (il Comune) non ci sono, ma ci saranno grazie a un intervento sostitutivo della nuova amministrazione regionale, mentre per altri (l’ex governatore regionale Solinas, tirato in ballo) sì. Alla fine viene fuori uno scontro politico, con sullo sfondo l’allarme lanciato dai consiglieri comunali della Lega Alessandra Zedda e Nando Secchi sul «ritardo della Regione e della presidente che non ha dimostrato nessun interesse per la città di Cagliari». In mezzo, il tentativo di mediazione di Edoardo Tocco (FI): «È arrivato il momento dell’unità e portare avanti tutti insieme il progetto stadio. Se amiamo Cagliari e il Cagliari dobbiamo smettere di scaricare responsabilità gli uni sugli altri».

L'ex governatore

«Spiace davvero che una persona che ha potuto sperimentare la mia serietà e correttezza nell’azione di governo, possa prestarsi ad una attività di disinformazione per mascherare l’inefficienza delle attuali amministrazioni comunale e regionale sulla vicenda del nuovo stadio», tuona Christian Solinas, rispondendo all’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta che ha negato l’esistenza dei 50 milioni stanziati un anno fa dalla Regione, riferendosi alla mancata approvazione dell’accordo di programma da parte dell’ex presidente «E’ il solito metodo mistificatorio di questo campo largo in salsa sarda che cerca di costruire una realtà distorta. In questa farsa del nuovo stadio l’unica certezza sono gli stanziamenti fatti dalla mia amministrazione», scrive Solinas. E aggiunge: «A seguito della sottoscrizione dell’allora sindaco di Cagliari, ho firmato definitivamente l’accordo di programma che è stato poi pubblicato sul Buras del 21 dicembre 2023. Questa è la realtà documentale. Bene farebbe l’assessore Macciotta a chiedere conto di cosa sia stato fatto nel 2024 per dare attuazione all’accordo in vigore che non ha bisogno di adempimenti sostitutivi».

La replica

A stretto giro la replica di Macciotta: «Nessuno si è mai permesso di porre in discussione l’intervenuta sottoscrizione dell’accordo di programma da parte dell’ex presidente della Regione e dall’allora sindaco; tanto meno si è mai inteso disconoscere l’intervenuta pubblicazione dell’accordo di programma sul Buras. Ciò che ho inteso affermare attiene alla mancata emanazione» da parte di Solinas «del decreto di approvazione dell’accordo di programma. Ai sensi dell'art. 34 del Dlgs, 267/2000 “il presente accordo di Programma sarà approvato con decreto del Presidente della Regione. È disposta la pubblicazione sul Buras di tale decreto di approvazione e sul sito internet istituzionale del Comune di Cagliari”. Ebbene appare evidente che questo adempimento non è mai stato posto in essere dal presidente Solinas con la conseguenza che non si è potuto ancora corso al trasferimento dei fondi previsti dell’accordo di programma. Adempimento imprescindibile per la definizione dell’iter burocratico al quale, come detto, farà sostitutivamente fronte l’attuale governatrice regionale». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA