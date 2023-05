Nuovo stadio, silenzio sui soldi 

La telenovela continua: era il primo febbraio 2023 quando la Regione, con un emendamento alla Finanziaria, ha stanziato con un accordo di programma (da stipulare con il Comune) i 50 milioni di euro di fondi pubblici che serviranno per costruire il nuovo stadio. Dopo tre mesi, di quell’accordo neppure l’ombra, Palazzo Bacaredda sta ancora aspettando una bozza da parte di Villa Devoto, e la città continua a rimanere appesa. Sullo sfondo anche la scadenza di ottobre, quando l’Uefa deciderà se assegnare o meno all’Italia gli europei del 2032. Per il momento, Cagliari è tra le dieci città candidate: ma se lo stadio continuasse a restare un progetto solo sulla carta, c’è il rischio di perdere anche quel treno. «È arrivato il momento di risolvere questa impasse», dice Edoardo Tocco, presidente del consiglio comunale. «Dobbiamo avere la certezza da parte di chi ancora non l’ha data che lo stadio si faccia: è un’opera fondamentale non solo per Cagliari ma per tutta la Sardegna», aggiunge.

I ruoli

La domanda, a questo punto, è una: chi non ha ancora espresso questa certezza? L’amministrazione, da tre mesi, è in attesa di quella bozza di accordo di programma da parte della Regione. Ma la Regione, poche settimana fa, attraverso il governatore Christian Solinas, aveva fatto capire che i soldi per lo stadio “Gigi Riva” sono lì, pronti a essere trasferiti nella casse del Comune (che dopo l’ultimo passaggio in Consiglio per ribadire la pubblica utilità dell’opera li dovrà girare alla società che costruirà l’impianto) ma questo impegno finanziario sarebbe vincolato al piano di sviluppo della città (indicato dalla Regione) che comprende un nuovo ospedale (dove?), il potenziamento dei servizi universitari (nell’asse di via Trentino, tra il Cus e la Casa dello studente) e nuovi uffici regionali nell’area dell’ex Stallaggio Meloni in viale Trieste. «I cittadini di tutta l’Isola aspettano da mesi», spiega ancora Tocco. «Non possiamo più indugiare, la scadenza di ottobre impone che si prenda una decisione definitiva», aggiunge.

La proposta

Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti in Consiglio, indica la strada di una “soluzione politica”: «Nell’emendamento che richiama l’accordo di programma non c’è scritto che debba essere il Comune ad attendere una bozza da parte della Regione. Né che quell’accordo debba ricomprendere l’intero piano di sviluppo». Tradotto: lo stadio non sarebbe vincolato a nessun’altra opera. «Ecco perché, come ho già detto in Consiglio, l’amministrazione dovrebbe fare un passo avanti e presentare lei alla Regione un accordo di programma sullo stadio. Poi, naturalmente, si potrà e dovrà ragionare su tutto il resto. Ma il Comune non può continuare a rimanere sotto scacco dell’amministrazione regionale, non è più tollerabile», aggiunge.