Nuovo stadio, sbloccati i 50 milioni 

Un giorno storico per il nuovo stadio del Cagliari: ieri pomeriggio la Giunta comunale ha approvato schema di convenzione con la Regione che dopo un lunghissimo iter trasferisce i 50 milioni dalle casse di Villa Devoto a quelle di Palazzo Bacaredda, necessari per la costruzione del nuovo impianto. La partita dei soldi si sblocca (dopo un lunghissimo lavoro di mesi delle “diplomazie” regionali e comunali) insieme a quella amministrativa: il 3 luglio, infatti, è riconvocata la conferenza di servizi decisoria all’assessorato all’Ambiente che dovrà decidere se concedere o meno il Paur, cioè la vecchia valutazione di impatto ambientale che rappresenta l’ultimissimo vero scoglio. «La delibera approvata ieri in Giunta», firmata e illustrata dall’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, «segna una tappa fondamentale nella realizzazione del nuovo stadio», spiega l’assessore. «A breve ci saranno altri passaggi amministrativi molto importanti che porteranno, se tutto va bene come immaginiamo, all’indizione della gara pubblica internazionale verso la fine dell’anno», al più tardi all’inizio di quello prossimo, aggiunge.

La vicenda

Per arrivare a dama e definire una volta per tutte la quota di finanziamento pubblico, il Comune (nessuno lo nasconde) ha potuto contare su ottimi rapporti con la Regione che «si è mostrata da subito sensibile e collaborativa per superare l’ostacolo», spiega ancora l’assessore Macciotta. Ora, con i 50 milioni in cassa, con la convenzione si definiscono anche le novità che erano state apportate lo scorso dicembre, quando era stata firmata la bozza: cioè, spariranno all’esterno dell’impianto, gli edifici originariamente destinati a uffici e residenze temporanee previsti nell’area tra Distinti e curva Sud (alloggi popolari) e nasceranno aree verdi e parcheggi.

I costi

Per capire che valore abbia la delibera di ieri bisogna andare a vedere la voce costi: perché, come è noto, in questi anni sono lievitati (progettazione, materie prima, etc.). «Il costo complessivo del progetto è pari a poco più di 209.910.700,65 euro, di cui 10 milioni a carico del Comune di Cagliari e 50 milioni a carico della Regione: la restante quota di 149.910.700,64 euro a carico del privato. Il cofinanziamento pubblico andrà a coprire il quadro economico per la realizzazione dell’opera che verrà affidata mediante gara internazionale», si legge in una nota diffusa dal Comune.

Insomma, questa sembra davvero la volta buona. Tutto autorizza all’ottimismo. Anche le parole di Massimo Zedda vanno in questa direzione: «Stiamo lavorando per assicurare ai tifosi la nuova casa del Cagliari calcio, anche in vista dei campionati Europei di calcio 2032». ( ma. mad. )

