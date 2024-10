Nuovo stadio Sant’Elia, interrogazione di FI dopo il post di Giulini 

Catenaccio. Non c’è niente di meglio della metafora calcistica per descrivere l’atteggiamento della Regione sullo stadio Sant’Elia. Mercoledì, la Conferenza dei servizi tra i vari enti che dovrebbero concedere il nulla osta al Comune si è risolta con la richiesta di ulteriori approfondimenti che di fatto fanno slittare i tempi dell’inizio dei lavori. Una svolta non gradita dal presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che in un post su “X” ha scritto: «Da anni stiamo facendo tutto il possibile – sacrificando tempo e investendo risorse – per dare a Cagliari un nuovo stadio. Chi di dovere dimostri presto se lo si vuole fare davvero o se siamo destinati a rimanere incagliati nella burocrazia».

Il rammarico di Giulini

L’argomento stadio appassiona non solo i tifosi rossoblù ma ha riflessi anche a Palazzo Bacaredda. I consiglieri comunali di FI, Edoardo Tocco e Roberta Sulis, in un’interrogazione, chiedono al sindaco e all’assessore competente: «Quali siano i principali ostacoli relativi alla Conferenza di servizi tenutasi lo scorso 2 ottobre; se siano state avviate delle interlocuzioni con tutti gli enti coinvolti per dare un’accelerata all’opera che si ritiene tra le più importanti per la società Cagliari Calcio e per la Sardegna; se possano essere rispettati i tempi per l’inizio dei lavori relativi al nuovo impianto».

Palazzo Bacaredda

Anche il presidente del Consiglio Marco Benucci si chiede se lo stadio si farà. «Se si fosse proceduto con il vecchio progetto della nostra precedente Giunta, anziché avere la malsana idea di presentare un nuovo progetto arrivando a cifre faraoniche, noi oggi avremmo avuto sicuramente un nuovo stadio», scrive sui social. «Dopo questa premessa la situazione attuale è che la palla ora è in mano alla parte tecnica. Lo stadio è un opera sicuramente impattante, si devono fare tutte le verifiche del caso, ma bisogna lavorare all’unisono per realizzare questo progetto. La burocrazia sta diventando purtroppo un limite invece che una tutela del bene comune».

Il consigliere di minoranza Roberto Mura è preoccupato: «Eravamo arrivati a un punto storico fondamentale: ora invece si rischia di rinviare ulteriormente. Il sindaco ha ricevuto in eredità un progetto importante di riqualificazione urbana che coglie l'occasione del "Nuovo stadio di Cagliari" per giungere a una riqualificazione di tutta l'area con particolare attenzione ai quartieri di Sant'Elia e San Bartolomeo. La città non ha bisogno di ulteriori perdite di tempo su questo progetto».

