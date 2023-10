Nuovo stadio, per i fondi c’è un piano B 

Sono passati otto anni da quando si è parlato per la prima volta di un nuovo stadio a Sant'Elia. E ne è passato oltre uno e mezzo da quando il Cagliari ha presentato il nuovo progetto che recepisce i dettami del piano guida per lo sviluppo del quartiere. Ecco, il 2023 in qualche modo sarà l’anno decisivo: non certo per vedere anche solo un filo d'erba del nuovo campo, ma quantomeno per capire se un nuovo stadio ci sarà davvero. Aspettando la Regione, che dovrebbe girare all’amministrazione i 50 milioni di contributo pubblico (il consiglio regionale ha stralciato il finanziamento dello stadio dall’accordo di programma che prevedeva anche ospedali e servizi universitari), il Comune tira dritto e convoca per il 20 ottobre la conferenza dei servizi decisoria. Sarà quello l’ultimo atto, in attesa della valutazione di impatto ambientale da parte dell’assessorato regionale all’Ambiente che dovrebbe arrivare prima della fine dell’anno, che apre le porte all’approvazione definitiva del progetto. «Abbiamo ricevuto le integrazioni al progetto richieste al Cagliari calcio», integrazioni tecniche, spiega Daniele Olla, dirigente e responsabile reti e infrastrutture del Comune. «Se saranno conformi», e lo saranno, «chiuderemo la conferenza dei servizi», e a quel punto (dopo la Via) il progetto si intenderà approvato.

Gli scenari

Un punto, però, resta chiaro a tutti: si possono affrontare tutti gli step propedeutici, adottare i provvedimenti tecnici e necessari, ma senza i 50 milioni di risorse pubbliche (su circa 200 che costa l’impianto) lo stadio resta un sogno. «Sulle risorse siamo sempre fermi sullo stesso punto», dice il sindaco Paolo Truzzu. «Appena arriveranno, noi saremo immediatamente pronti a fare il bando per la gara internazionale», aggiunge. La partita si gioca sempre su due tavoli: uno politico e l’altro amministrativo. All’inizio dell’estate Regione e Comune avevano cominciato una serie di incontri per trovare la quadra sull’accordo di programma, quindi sui soldi, poi a Villa Devoto è cambiato il direttore generale, in Consiglio regionale è venuto meno l’accordo di programma (lo stralcio) e da quel momento i contatti si sono interrotti. Incertezza assoluta, quindi, e destino ancora sospeso. Con l’Uefa che martedì prossimo, salvo clamorosi imprevisti, dovrebbe ufficializzare la candidatura di Italia e Turchia insieme per l’organizzazione di Euro 2032, decisione che confermerà la candidatura di Cagliari. «Dall’inizio dell’estate non abbiamo più avuto notizie dalla Regione», ribadisce Truzzu. «Per noi il nuovo stadio è importante non solo come opera ma, come abbiamo sempre detto, anche come opportunità per il quartiere di Sant’Elia», aggiunge.

La Conferenza

L’amministrazione, dunque, continua a lavorare sottotraccia. Con un obiettivo: chiudere la conferenza di servizi decisoria entro l’anno. Perché in qualunque momento dovessero arrivare le risorse, vuole farsi trovare pronta. Anche perché se non dovesse funzionare il piano A (con la Regione), c’è sempre sullo sfondo quello B (con il Governo): in vista di Euro ‘32 per tutti gli stadi candidati ci saranno a disposizione due miliardi di euro. A Cagliari basterebbero appena 50 milioni. L’unico vincolo (che fissa l’Uefa) è che entro marzo 2027 i lavori dello stadio dovranno essere almeno cominciati. È evidente che se in qualche modo arrivasse la certezza delle risorse, sul rispetto di quel termine per l’avvio dell’opera non ci sarebbe nessun dubbio.

RIPRODUZIONE RISERVATA