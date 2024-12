Nuovo stadio, la commissione prende tempo 

Si riparte domani pomeriggio alle 16.30. La proposta di delibera che modifica l’accordo di programma Regione-Comune per il trasferimento di 50 milioni per il nuovo stadio e impegna l’amministrazione a rivedere il progetto guida per Sant’Elia e la variante urbanistica è ancora ferma in commissione Urbanistica. Sarebbe dovuta arrivare in Consiglio ieri, ci arriverà invece domani sera: l’assemblea guidata dal presidente Andrea Scano, accogliendo una richiesta specifica del consigliere di CiviCa 2024 Giuseppe Farris che chiedeva un approfondimento sul nuovo piano del traffico attorno al quartiere, ha deciso di prendere altre 48 ore prima di portare il testo in Aula. «Non credo che mercoledì ci saranno ostacoli», assicura Scano. «Il documento che modifica e integra l’accordo di programma», e introduce novità importanti in relazione a un nuovo piano guida (la cancellazione delle volumetrie esterne al nuovo impianto per intendersi), «contiene questioni complesse ed è giusto analizzarle senza fretta. Approvarlo ieri o farlo domani, cambia poco. Anzi, cambia in meglio perché abbiamo la possibilità di approfondire meglio tutti gli aspetti», aggiunge. Per esempio quello del pef, il piano economico finanziario, che inevitabilmente varierà, o rispetto agli anni in cui il Cagliari calcio avrà la concessione de nuovo impianto (dovrebbero essere 50).

I tempi

Al netto di questi aspetti formali, l’atmosfera (politica) ribolle. Con una parte dell’opposizione che contesta la rimodulazione del piano guida per paura di dilatare ancora l’iter per lo stadio, e la maggioranza che in tutte le salse rassicura che questo problema non si verificherà perché le modifiche previste “viaggiano” da sole, senza intaccare cioè il procedimento in discussione alla Regione (assessorato all’Ambiente) per il rilascio del Paur, che darà il via libera definito al nuovo stadio.

L’amministrazione vuole (deve) approvare la delibera entro questa settimana (e lo farà sicuramente) per dar gambe all’accordo di programma e trasferire a Palazzo Bacaredda la seconda tranche di 15 milioni di euro (che fanno parte dei 50). Se non così non fosse se ne riparlerebbe il prossimo anno, con un allungamento dei tempi, un incubo che nessuno in maggioranza vuole correre. Anzi. Ed è per questo che mercoledì la delibera passerà.

Le polemiche

Nel frattempo, le polemiche non mancano. Dopo il j’accuse di domenica scorsa dell’ex governatore regionale Solinas, ieri è stato Roberto Mura (Alleanza Sardegna) a rintuzzare la discussione con un post sui social in cui ricorda che «Zedda oggi si dice contrario alle aree commerciali», attorno allo stadio, «ma chi le aveva inserite nel 2019? Esattamente lui». ( ma. mad. )

