Nuovo stadio, il Comune va in contropiede 

Prima un progetto, poi un altro. Quindi quello definitivo, lo scorso luglio, infine alcune aggiornamenti da parte del Cagliari calcio, arrivate a Palazzo Bacaredda qualche settimana fa. Nel mezzo i tira e i molla tra Comune e Regione, e quei fondi della Regione stanziati con la Finanziaria ma che non arrivano ancora. Alla fine, però, il tanto agognato nuovo stadio “Gigi Riva” entra in una fase decisiva: dopo la richiesta formale del Comune alla Regione di mettere a disposizione i 50 milioni necessari per la costruzione del nuovo impianto, l’amministrazione, dando un’ulteriore accelerata, ha fissato ieri un altro punto fermo e ha convocato per il 3 luglio l’apertura della conferenza dei servizi decisoria. «Un passaggio importante», dice il dirigente del servizio opere strategiche e infrastrutture Daniele Olla, referente per il Comune nella trattazione con la Regione per l’accordo di programma, «che permetterà di arrivare all'emissione del provvedimento finale, completo dei pareri di competenza degli enti interessati, necessario alla realizzazione dell’opera», aggiunge.

La vicenda

Solo apparentemente, la convocazione della conferenza decisoria può sembrare un atto formale: invece, entro 120 giorni dalla chiusura (con esito positivo, naturalmente) della conferenza, l’amministrazione già potrebbe pubblicare il bando di gara internazionale. Al netto di questo dettaglio, lo scatto decisivo sulla convocazione della conferenza risale a più di un mese fa quando il Comune, interpellando il ministero dello Sport guidato da Andrea Abodi a seguito dell’inerzia della Regione (che per la legge sugli stadi avrebbe dovuto convocare lei la conferenza), ha avuto il via libera alla convocazione.

In Consiglio

Nonostante la nuova accelerata, è chiaro a tutti che per portare a casa definitivamente la partita serviranno poi i 50 milioni di euro della Regione: per questo motivo, il sindaco nei giorni scorsi ha sollecitato il governatore regionale e l’assessore al Bilancio e ieri si è mossa anche l’opposizione in Consiglio comunale che ha depositato un ordine del giorno (primo firmatario Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti) con cui i consiglieri di centrosinistra chiedono sostanzialmente di stralciare dall’accordo di programma che la Regione presenterà al Comune i fondi destinati allo stadio. «Come è noto, la realizzazione dello stadio è vincolata a un accordo di programma per la predisposizione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali per la realizzazione di cinque opere che complica sul piano burocratico e politico il raggiungimento dell’obiettivo della costruzione dello stadio a Sant’Elia», dice Matteo Massa. Ecco perché, conclude, «chiediamo al presidente, alla Giunta e al consiglio regionale di stabilire un finanziamento di 50 milioni esplicitamente destinato alla realizzazione del nuovo stadio». ( ma. mad. )