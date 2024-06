Nuovo stadio, il Cagliari accelera 

Adesso il Cagliari calcio vuole andare di fretta. Arrivato alle fasi conclusive, il progetto del nuovo stadio comincia a vedere la luce. E non solo per l’endorsement incassato dal neo sindaco Massimo Zedda due giorni fa («ci sono stati errori fatti sulla variante urbanistica, adesso l’iter è a una fase avanzata, dopo la valutazione del piano economico finanziario il progetto potrà andare a gara»). Ma perché domani mattina la società di Tommaso Giulini presenterà al Comune le integrazioni chieste dalla Regione (assessorato all’Ambiente che deve dare il Paur, la nuova denominazione della valutazione di impatto ambientale): è questo l’ultimo passaggio (formale) prima della convocazione della conferenza di servizi decisoria ad agosto. Da quel momento, al massimo tre mesi, a novembre quindi, potrebbe arrivare il Paur che metterà, all’inizio del 2025, il Consiglio comunale in grado di dichiarare la pubblica utilità dell’opera. Se questi tempi saranno rispettati, a febbraio partirà la gara internazionale (la farà il Comune) e a metà del 2025 si potrà iniziare a demolire il Sant’Elia e costruire il nuovo stadio. «Tutti i progetti sono sempre stati ampiamente condivisi con gli enti», spiega Stefano Signorelli, consigliere di amministrazione del Cagliari calcio. Non ci sono ostacoli, quindi. Anzi, il progetto è pronto a decollare. «In tutti questi anni abbiamo portato avanti un progetto che rispetta le normative e le aspettative della comunità», il nuovo stadio, come noto, è il perno della riqualificazione del quartiere di Sant’Elia. Per questo motivo, dice ancora Signorelli, «ci aspettiamo il rispetto di questa “road map”»

L’inizio dei lavori

Con la definizione degli ultimi aspetti, il Cagliari consegnerà il piano economico finanziario aggiornato. Finora si è parlato di una cifra intorno ai 200 milioni di euro (compresa di Iva), dove ci sono dentro i 50 milioni dell’accordo di programma Regione-Comune e i 10 stanziati dalla precedente amministrazione Zedda per l’abbattimento del Sant’Elia. «Un piano economico finanziario che adesso andrà aggiornato dopo la richieste di integrazioni che abbiamo recepito integralmente», spiega Signorelli. «Sono emersi lavori integrativi», tra i quali un’area da attrezzare a parcheggi, nella rotonda di San Bartolomeo, non all’interno dello stadio quindi, «che comportano costi maggiori per 8-10 milioni che non erano previsti nel pef», spiega ancora Signorelli. «Ci aspettiamo adesso che queste risorse vengano trovate dal Comune o dalla Regione per darci così la possibilità di chiudere il piano sullo stadio», aggiunge.

Il futuro

Cagliari e la Sardegna aspettano da nove anni (il 2015 l'anno del primo progetto) il nuovo stadio: un impianto multifunzionale, moderno, fino a 30mila spettatori. Dove nasceranno un albergo 4 stelle business, un ristorante sul tetto con vista sul mare, un centro benessere aperto a tutti, un’area per ospitare congressi fino a 1000 persone insieme. «Un’opera pubblica che rappresenta anche un volano economico per la città», spiega Signorelli. Senza dimenticare la partita di Euro 2032: un treno che la città non vuole perdere. Si deciderà nel 2028, ma se il capoluogo avrà lo stadio nuovo è più che probabile che entri nella rosa delle città italiane che potranno ospitare alcune partite. «Da quando è cominciato l’iter per il nuovo stadio abbiamo sempre condiviso con le istituzioni tutti i passaggi», spiega ancora il consigliere di amministrazione. «In tutti questi anni, il presidente Giulini che ha mantenuto la promessa di far giocare il Cagliari a Cagliari, costruendo a tempo di record la Unipol Domus, non ha mai smesso di lavorare per il nuovo stadio. Nonostante la competenza dei dirigenti con cui abbiamo dialogato, il Rup in primis, tutto è incagliato nella burocrazia. Da quando è iniziato il percorso, ci sono stati 5 procedimenti autorizzativi, interlocuzioni con 40 enti. Lo scenario italiano degli stadi è evidente sia un disastro e questo della burocrazia è un problema da risolvere». ( ma. mad. )

