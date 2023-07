Nuovo Stadio di Cagliari, salta l’incontro tra i dirigenti 

Non si è tenuto l’incontro tra Regione e Comune, previsto per ieri mattina, per mettere nero su bianco la bozza dell’accordo di programma su nuovo stadio e nuovo ospedale a Cagliari.

Lo slittamento sarebbe legato alle dimissioni del segretario generale di Villa Devoto, Gabriella Massidda, che aveva partecipato alle precedenti riunioni. In occasione degli ultimi incontri il Comune aveva fornito alla Regione una mappa delle aree pubbliche e private potenzialmente in grado di ospitare il nuovo ospedale, ma le proposte non avevano soddisfatto Villa Devoto. Perplessità cui il sindaco Paolo Truzzu aveva replicato: «Attendo da febbraio una richiesta ufficiale, con la quale vengano indicate le caratteristiche dell'area per il nuovo ospedale. Siamo pronti a rispondere in poche settimane».

Quanto allo stadio, il progetto dell'impianto da circa 25mila posti (ampliabili) è stato presentato dal Comune di Cagliari lunedì nel corso della conferenza di servizi online. «Abbiamo presentato un progetto che in questi due anni è stato seguito passo dopo passo dagli enti ai quali lo abbiamo illustrato. Qualcuno ha già dato parere favorevole, altri hanno chiesto delle integrazioni. Ma si tratta solo di dettagli», ha spiegato Daniele Olla, dirigente del servizio Opere strategiche del Comune.

Un modo per sottolineare che l’iter dell’impianto è in fase avanzata ed ha richiesto anni di progetti, pareri, integrazioni, passaggi in Consiglio comunale.

L’Ufficio di Tutela del Paesaggio della Regione ha chiesto di fornire una vista dal mare del nuovo stadio; la Soprintendenza ha voluto degli approfondimenti su alcuni pannelli previsti dal progetto. Il Comune preparerà le integrazioni richieste, poi si potrà riconvocare la conferenza. Parallelamente è in corso la richiesta della Paur, il Provvedimento autorizzativo unico regionale che ha sostituito la Valutazione di impatto ambientale.

Nel frattempo l'Uefa, in vista della scelta degli stadi per Europeo del 2032, ha chiesto garanzie al Comune. E l'amministrazione di via Roma ha risposto fornendo rassicurazioni sui tempi. Per ora nessuna sui fondi – tra 50 e 60 milioni – che la Regione dovrebbe concedere per la realizzazione dell’impianto.

