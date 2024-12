Nuovo stadio, attorno cambia tutto 

Spariscono, all’esterno dell’impianto, gli edifici destinati a uffici e residenze temporanee previsti nell’area tra Distinti e curva Sud (alloggi popolari, per intendersi, da utilizzare nel momento in cui si sarebbe proceduto a riqualificare quelli già presenti). Restano, all’interno, l’hotel di lusso da 126 camere, il centro benessere (aperto a tutti), il bar, un enorme centro congressi che può ospitare fino a oltre mille persone, il museo del Cagliari. Confermato, inoltre, l’abbattimento del sovrappasso di viale Ferrara (per ricucire il quartiere di Sant’Elia al resto della città). Le novità assolute sono invece le aree verdi e i posti auto, lì dove erano previsti gli uffici e le residenze, quindi il passaggio della metropolitana leggera a Sant’Elia, con una fermata dedicata davanti ai palazzi del Favero, una pista ciclopedonale a Monte Mixi (che passa in via Rockefeller). Il Comune valuta, inoltre, il mantenimento della Unipol Domus, accanto al nuovo impianto che verrà realizzato, smontata di tutte le tribune tranne la main stand (quella che oggi sta sopra gli spogliatoi), in modo da lasciare alla città (la scuola calcio Gigi Riva, potrebbe essere un’idea) un impianto che può ospitare anche eventi fino a 3000 persone. Ecco come cambia il piano guida per Sant’Elia che l’amministrazione ha deciso di modificare alla luce del nuovo accordo di programma modificato e integrato (che trasferisce i 50 milioni di contributo pubblico al Comune per lo stadio).

I tempi

«Ogni modifica a quel piano guida approvato tre anni fa non incide sul procedimento in corso per il rilascio del Paur», premette l’assessore all’Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu, aprendo una lunga commissione congiunta Urbanistica-Sport che ieri avrebbe dovuto votare la proposta di delibera (ora rimandata a lunedì, prima dell’arrivo in Aula). Tradotto: il progetto dello stadio, arrivato oggi dopo anni alla fase amministrativa più delicata, quello che chiude definitivamente il lunghissimo iter autorizzativo, continua il suo percorso senza ostacoli. L’assessore rassicura, così, tutti coloro che nei giorni scorsi avevano lanciato l’allarme circa il fatto che la modifica del piano guida avrebbe rischiato di allungare ancora i tempi per la costruzione dello stadio del Cagliari. «Premesso che il “nuovo” progetto guida determina modifiche urbanisticamente migliorative», spiega ancora Lecis Cocco Ortu, «negli anni sono intervenuti fattori nuovi, come il Palazzetto dello Sport che sarà costruito nell’area del parcheggio Cuore, che in origine era destinata a parcheggi, e che ora bisogna rimodulare, prevedendo quei parcheggi dove in origine c’erano le famose cubature esterne», aggiunge. Non solo. Il progetto dello stadio, quello definitivo, è stato studiato per ospitare alcune partite di Euro 2032 (impianto da oltre 30mila posti), quindi bisogna rispettare i criteri dell’Uefa che, tra le altre cose, impone che accanto all’impianto non ci siano (anche per ragioni di sicurezza) edifici.

La partita dei soldi

Il Comune corre per portare in Aula le modifiche già lunedì. Anche perché la partita dei soldi pubblici ormai è chiusa. «Quando siamo arrivati al governo della città, tutta la parte burocratica e amministrativa era ferma all’accordo di programma di dicembre 2023», spiega l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta. «Quell’accordo era stato solo sottoscritto, senza approvazione da parte del governo regionale del decreto di esecutorietà. In questi mesi, la governatrice Todde ha fatto gli approfondimenti necessari e noi come Comune abbiamo fatto da sprone, dialogando con la Regione. Alla fine di questi incontri è stata espressa una valutazione urbanistica che rende possibile», a breve, «la promulgazione del decreto di esecutorietà», conclude.

