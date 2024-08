Nuovo stadio,  a ottobre riunione sull’impatto  

C’è una data segnata in rosso sul calendario del Cagliari calcio: è quella di mercoledì 2 ottobre quando si riunirà la conferenza di servizi decisoria convocata dall’assessorato regionale all’Ambiente che dovrà esprimersi sul Paur (il nuovo nome della valutazione di impatto ambientale). Da quel momento, tre mesi al massimo, inizio 2025 quindi, potrebbe arrivare il Paur che metterà (in primavera?) il Consiglio comunale in grado di dichiarare la pubblica utilità dell’opera. Se i tempi saranno rispettati, subito dopo potrebbe partire la gara internazionale (la farà il Comune) e all’inizio dell’estate si potrebbe iniziare a demolire il Sant’Elia e costruire il nuovo stadio.

Questi i tempi amministrativi. Ci sono però altre questioni, parallelamente, da affrontare: per esempio quella relativa ai lavori integrativi, non inizialmente previsti nel piano economico finanziario dello stadio, che comportano costi maggiori per 10 milioni di euro. Risorse che il Comune o la Regione dovrebbero trovare per consentire al Cagliari calcio di chiudere il piano sullo stadio. Si vedrà. Dalla prossima settimana, intanto, l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta comincerà a studiare il dossier stadio, insieme a una serie di interventi di ristrutturazione degli impianti minori. ( ma.mad. )

