Nuovo spazio verde, stanziati 95mila euro 

Prosegue l’impegno del comune di Sestu per portare a termine i lavori nella nuova grande area tra via Dante e corso Italia. L’ultima novità è lo sblocco di ulteriori finanziamenti per completare le operazioni nel cantiere: 95mila euro. Una somma che, spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano, Massimiliano Bullita, servirà «per terminare il rivestimento di pianelle dei marciapiedi, sistemare l'arredo urbano e fare il tappeto d'usura. Il lavoro successivo sarà la segnaletica orizzontale e verticale per la definizione delle aree di sosta e della circolazione di pedoni e veicoli».

Sono gli ultimi passi per completare tutto a gennaio: «Stiamo per consegnare ai nostri concittadini una zona riqualificata e multifunzionale», ricorda la sindaca Paola Secci. «Alla fine dei lavori manca pochissimo, le aree verdi sono state piantumate, ci sono gli impianti elettrici e idrici, i servizi igienici e arredi urbani. Sarà intitolata al Cagliari Campione d'Italia 69/70». (g. l. p.)

