Monserrato.
18 febbraio 2026 alle 00:25

Nuovo spazio verde nell’area degradata 

Oggi uno spazio con l’erba alta e incolta, che avvolge panchine su cui da tempo non siede più nessuno, utilizzato al più dai cani per fare i bisogni e come luogo per gettare bottiglie e altri rifiuti. A breve, una nuova area verde attrezzata da 2.800 metri quadri, con prati fioriti, aree picnic e nuova illuminazione. È stato firmato il verbale di consegna lavori per la riqualificazione dello spazio verde tra via Caracalla e vico Capo Frasca: l’atto con cui è stato dato il via al cronoprogramma stabilito dall’appalto. L'inizio delle operazioni, dal costo di 220 mila euro, è atteso questa settimana. Il progetto prevede anche la sostituzione dell’arredo urbano in disuso, con nuove panchine e cestini portarifiuti differenziati. «L’intento è riqualificare aree abbandonate», dice l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Riteniamo che il verde sia fondamentale». (d. l.)

