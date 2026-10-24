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Zeddiani
25 ottobre 2026 alle 00:29

Nuovo spazio per i cani al parco 

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Sarà la loro casa, un'area in cui potranno correre e giocare in libertà. Al parco comunale di Zeddiani ieri si è tenuta una manifestazione dedicata al benessere animale, ma è stata anche l'occasione per inaugurare la nuova area per gli amici a quattro zampe. L'evento è stato promosso dall’assessorato al benessere animale, guidato dall’assessora comunale Anna Ligia. Prima il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Claudio Pinna, che ha illustrato il progetto. Subito dopo c’è stata l'apertura degli stand e la raccolta di beni per gli animali tra cui cibo e coperte, gestita dalle associazioni del territorio. Successo poi per il microchip day, una sessione straordinaria di microchippatura gratuita e iscrizione all’anagrafe canina, organizzata con la Asl: sono stati riconosciuti 12 nuovi cani. Poi c’è stata una dimostrazione pratica sulle regole di sicurezza e sul corretto uso delle attrezzature presenti nella nuova area. (s. p.)

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