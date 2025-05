Nuovo spazio a Scala Erre ma non basta 

Un’opera da oltre tre milioni e mezzo di euro nel complesso di Scala Erre. È un nuovo modulo della discarica, chiamato “Modulo 10”, che si estenderà per una volumetria complessiva di 150mila metri cubi. Nei giorni scorsi sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori al raggruppamento temporaneo d’imprese “Giuseppe Angius costruzioni”, Rti che ha offerto un ribasso, sull’importo a base di gara, del 51,45% maturando infine la cifra citata. L’iter dell’intervento è iniziato cinque anni fa con l’approvazione da parte della giunta comunale del progetto di fattibilità tecnico-economica e con la palla passata all’esecutivo regionale che, nell’agosto 2023, ha dato il via libera approvando il progetto esecutivo. Nella classica triangolazione dei lavori pubblici di questa portata lo step conclusivo è ritornato a Palazzo Ducale, da cui l’allora giunta ha dato semaforo verde al progetto esecutivo. I tempi tecnici per l’individuazione dell’operatore economico sono stati relativamente brevi e hanno avuto un minimo di dilazione per una rimodulazione del quadro economico. La costruzione del Modulo 10 non risolve comunque, come detto anche in un recente incontro dal sindaco, il problema Scala Erre che non potrà continuare a ospitare rifiuti a lungo.(e.fl.)

